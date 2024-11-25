2025'te Tarım Sigortalarında Yenilikler ve Diğer Gelişmeler

2025'te Tarım Sigortalarında Yenilikler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet destekli tarım sigortalarının 2025 yılında yeniliklerle karşımıza çıkacağını açıkladı. TARSİM uygulaması kapsamında üretim planlamasına konu ürünlerde %10 prim indirimi uygulandığını belirten Yumaklı, sözleşmeli üretimde de %10-15 prim indirimi yapılacağını duyurdu. Ayrıca, su kısıtı olan ürünlerde ilave %10 prim indirimi ve yağlık ayçiçeklerinin teminat kapsamına alındığı bilgisini paylaştı.

İstanbul Energy Forum'u Değerlendirildi

Türkiye Madenciler Derneği Başkanı Mehmet Yılmaz, İstanbul Energy Forum'un, finansman ve enerji kaynakları gibi kritik konuların değerlendirildiği önemli bir platform olduğunu ifade etti. Türkiye Kömür Üreticileri Derneği Başkanı Muzaffer Polat ise forumun ülke için büyük bir anlam taşıdığını söyledi.

Rusya'dan Türkiye'ye Gaz Merkezi Yorumu

Rusya Enerji Bakan Yardımcısı Sorokin, Türkiye'de gaz merkezi oluşturulmasının yalnızca gaz değil, aynı zamanda finansal bir merkez olacağını vurguladı. Türkiye'nin bu roldeki gelişmeye devam edeceği inancını dile getirdi.

Eğitim Sigortasıyla Geleceğinizi Güvence Altına Alın

Türkiye Sigorta Bankasürans Satış Genel Müdür Yardımcısı Eniz Ünal, eğitim sigortasının beklenmedik durumlarda çocukların eğitimine devam etmelerini sağladığını ifade etti.

Uluslararası Ceza Mahkemesinin Tutuklama Emri

Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin büyük çoğunlukla Avrupa ülkelerinde uygulanacağını bildirdi.

Sosyal Medya Tartışmaları Gündemde

ABD'nin TikTok’u yasaklama girişimi sonrasında İngiliz gazetesi The Guardian, Elon Musk'ın siyasi söylemleri nedeniyle sosyal medyanın bağımsızlığı konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi. İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Doç. Dr. Faik Tanrıkulu, sosyal medya platformlarının halk tarafından seçilmiş hükümetlerin yerine geçiş yapmalarının çelişkisini öne çıkardı.

Emtia Piyasasında Ciddi Artış

Emtia piyasasında geçen hafta, savaş fiyatlaması etkisini hissettirdi. Altın fiyatları, Mart 2023’ten bu yana en büyük haftalık artışını %6 ile kaydetti.

Antika Eserlerin Yeniden Hayat Bulması

Fatih'teki Horhor Antikacılar Çarşısı'nda, antika eserlerin restore edilmesi büyük bir titizlikle devam ediyor. 50 yıldır bu mesleği icra eden İlhan Şenyurt, yeni çırak bulmamaktan yakınıyor. Diğer bir usta Veysel Yılmaz ise, yaptıkları restorasyon ile eserleri orijinalliğini bozmadan hayata döndürdüklerini belirtti.

Yargıtay'dan Dikkat Çekici Karar

Karısını eve kilitleyip silahla alıkoyan sanık hakkında Yargıtay'dan şaşırtıcı bir karar geldi. Ceza ehliyetinin tam olduğuna ilişkin raporun yetersiz bulduğu belirtilerek, Adli Tıp Kurumu'ndan daha güvenilir rapor alınması gerektiği vurgulandı.

Otomotiv Sektöründe Kadın Eli

Kadın boya ustası Güler Caba, otomobillere uyguladığı titiz detaylarla dikkat çekiyor. Kendi çocuklarına kadınların bu sektörde çalışabileceğini aktardığını dile getirdi.

COP29'da Finansman Tartışmaları

Boğaziçi Üniversitesi'nden uzmanlar, COP29 toplantısında iklim değişikliği mücadelesinin yeterince konuşulmadığına dikkat çekti. Prof. Dr. Levent Kurnaz, tartışmaların finansman ekseninde yoğunlaştığını ifade etti.

Milli Hentbol Takımı tarih yazmak için geliyor

Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası, 28 Kasım'da Macaristan'da başlayacak. Millî oyuncu Elif Sıla Aydın ve en genç sporcu Buğu Sönmez, tarih yazmaya hazır olduklarını belirtti.

Futbol Efsanesi Maradona Anılıyor

Efsanevi futbolcu Diego Maradona, 4. ölüm yıldönümünde anılıyor. Arjantin Milli Takımı ve Napoli'deki performansıyla dünya futboluna damgasını vurmuştu.



Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.