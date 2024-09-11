2025 Turizm Rezervasyonları Başladı

2025 Turizm Rezervasyonları İçin İlk Adımlar Atıldı

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin başkanı Kaan Kavaloğlu, 2025 yılı turizm rezervasyonlarının başladığını açıkladı. Özellikle İngiliz misafirlerin ilk rezervasyonları yaptığına dikkat çekti.

İyi Bir Sezon Beklentisi

Kavaloğlu, bu yıl turistlerin tatil sezonunun iyi geçtiğini, farklı ülkelerden gelen misafirlerin tatilde olduğunu belirtti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın uluslararası alanda tanıtım faaliyetleri yürüttüğünü belirtti.

2025 İçin Hazırlıklar Tamamlandı

2025 yılının turizm açısından çok iyi geçmesini beklediklerini ifade eden Kavaloğlu, rezervasyon hazırlıklarının tamamlandığını dile getirdi. “Erken rezervasyonlar 30 Kasım'da sona erecek” diyerek bu tarihe kadar önemli verilere ulaşılacağını da vurguladı.

İç Pazar ve Fırsatlar

İç pazarın erken rezervasyon sistemine dahil olduğunu ve bu fırsatlardan ülkemizde yaşayanların faydalanabileceğini söyleyen Kavaloğlu, “Oteller 2025 fiyatlarını ekim ayında açıklayacak. Vatandaşlarımızın bu kampanyaları takip etmesi önemli,” dedi.

Ayrıca yerli turistlere de tavsiyelerde bulunan Kavaloğlu, nisan-mayıs-haziran veya eylül-ekim-kasım dönemlerinde rezervasyon yaptırmaları halinde indirimli fiyatlardan yararlanabileceklerini belirtti.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2025 yılı rezervasyonlarının başladığına ilişkin açıklamada bulundu.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kavaloğlu, turizmde 2025 yılı rezervasyonlarının başladığına ilişkin açıklamada bulundu.