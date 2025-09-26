2025-YDUS 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025-YDUS 1. dönem ek yerleştirme sonuçlarının tamamlandığını; adaylar sonuçlara T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sonuc.osym.gov.tr'den erişebilecek.

Yayın Tarihi: 26.09.2025 16:40
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 16:40
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-YDUS) 1. dönem ek yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Tercihler 16-22 Eylül tarihlerinde alınmıştı ve yerleştirme süreci tamamlanarak sonuçlar ilan edildi.

Sonuçlara nasıl erişilir?

Adaylar, sonuçlara T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuru üzerinden ilgili belgeler ve sonuç dökümleri incelenebilir.

