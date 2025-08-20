DOLAR
2025-YDUS 1. Dönem Yerleştirme Sonuçları Açıklandı

ÖSYM, 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme sonuçlarını açıkladı. Tercihler 7-14 Ağustos'ta alındı; sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik no ve aday şifresiyle görüntülenebilir.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 14:16
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-YDUS 1. Dönem) yerleştirme sonuçları açıklandı.

Tercih Süreci ve Sonuç Erişimi

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 7-14 Ağustos tarihleri arasında tercihleri alınan 2025-YDUS 1. Dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecek.

