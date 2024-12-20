2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri: Saadet Partisi'nden Sert Eleştiriler

2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Sona Erdi

2025 yılı bütçe görüşmelerinin son gününde Saadet Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, emeklilere ve asgari ücretlilere verilecek zammın insan onuruna yakışır olması gerektiğini ifade etti. Şahin, "Bizim asil milletimiz her zaman devletimize sahip çıkmıştır." diye ekledi.

Özdağ'dan Sert Eleştiriler

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ ise TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin TBMM’yi rutin noterlik rolüne indirdiğini savundu. Özdağ, bütçelerin politik tercihler olduğunu dile getirerek, "Bütçelerin yönetilebilir ve tahmin edilebilir olması için samimi ve dürüst bir zihniyetle oluşturulması şarttır." ifadelerini kullandı.

Bütçe Denetimsizliği ve Harcamalar

Özdağ, bütçenin harcama şeklinin denetlenemediğini öne sürerken, "Bize, Hindistan standartlarında yaşayın ama İsviçre'de yaşıyormuş gibi fatura ödeyin deniliyor." şeklinde alaycı bir tonda konuştu. Ayrıca, kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilenlerin yeniden değerlendirilmesini talep etti.

Kaya: Ekonomi Durağan Bir Sürece Girmekte

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Türkiye ekonomisinin durağan bir süreçte olduğunu belirtti. Kaya, "Dünya büyürken siz yerinizde sayıyorsanız, ülke ekonomisini iyi bir noktaya getirdiğinizi söyleyemezsiniz." diyerek Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında eleştirilerde bulundu.

Emekli ve Asgari Ücretli Sorunları

İsa Mesih Şahin, bütçenin devletin ruhunu yansıttığını belirterek, devletin emeklisine sağladığı standartların yetersiz olduğuna dikkat çekti. Şahin, "Ekonomik büyüme rakamları önemli değil, asıl mesele vatandaşın refahıdır." dedi. Ayrıca, Avrupa Birliği'ne tam üyelik süreci için adil müzakerelerin gerekliliğinin altını çizdi.

Sonuç olarak, Saadet Partisi temsilcileri, 2025 yılı bütçesi ile ilgili endişelerini dile getirirken, emekli ve asgari ücretli kesimin yaşadığı zorluklara dikkat çekti. Bütçenin halkın ihtiyaçlarını yeterince karşılamadığını vurgulayarak, devletin bu kesimlere el uzatması gerektiğini belirttiler.