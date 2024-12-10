2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de Başladı

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler, 12 saat 5 dakika süren oturumla tamamlandı. TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen bu görkemli buluşma, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından yönetildi.

Parti Temsilcileri Genel Kurul'da Bir Araya Geldi

Görüşmelere AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tulay Hatımoğulları Oruç ve Tuncer Bakırhan, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı. Bu önemli toplantıda, görüşmelerin tümünde CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti Eş Genel Başkanları Oruç ve Bakırhan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli Genel Kurul'da yer aldı.

Görüşmelerde Yaşanan Anlar

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, oturum aralarında CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile Genel Kurul Salonu'nda bir araya gelerek önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Aynı zamanda, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve Ankara Milletvekili Murat Alparslan, MHP Genel Başkanı Bahçeli ile kuliste kısa bir sohbet etti.

Görüşmelerin Ardından Tokalaşma Anı

Görüşmelerin tamamlanmasının ardından, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, siyasi partilerin liderleri ile tokalaşarak başarılı bir oturumun sonlandığını gösterdi.