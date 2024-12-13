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2025 Yılı Bütçe Gündemi: Eğitimden Turizme Türkiye'nin Güçlü Vizyonu

TBMM'de 2025 bütçeleri görüşülürken, Türkiye'nin eğitim ve turizm alanındaki güçlü konumlarına dikkat çekildi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 19:30
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 19:30
2025 Yılı Bütçe Gündemi: Eğitimden Turizme Türkiye'nin Güçlü Vizyonu

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçeleri Görüşüldü

Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tartışıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Türkiye'nin turizm alanındaki başarısını vurgulayarak, "Bugün 2 milyon 250 bin yatak kapasitemiz, 55 milyon ziyaretçi ve 47 milyar dolarlık turizm geliriyle dünya sıralamasında öncü bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

Aile Değerlerine Dikkat Çekildi

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, aile kurumunun önemine vurgu yaparak, son zamanlarda bazı medya içeriklerinin toplumsal değerleri hedef aldığını belirtti. "Diziler marifetiyle ortaya konulan bu menfur algı operasyonlarını RTÜK aldığı kararlarla yerle bir etmektedir" dedi.

Gençlere Yönelik Destekler Artıyor

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Türkiye'nin zorlu coğrafi koşullardaki güvenlik kaygılarına dikkat çekerek, "Savunma ve güvenlikle ilgili tedbirleri almaya gayret gösteriyoruz." açıklamasında bulundu. Ayrıca, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, gençlerin eğitimi için ders kitaplarını ücretsiz hale getirdiklerini ve spor tesisleri inşa ettiklerini belirtti.

Kültürel Mirasın Korunması

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri, vakıf kültürünün öneminden bahsederek, "5 bin 500 adet ecdat eserini yeniden ayağa kaldırdık." dedi. Cevheri, Türkiye'nin uluslararası yardım faaliyetleriyle küresel dayanışmanın öncüsü haline geldiğini vurguladı.

Turizmdeki Büyüme Hedefleri

Mustafa Canbey, Türkiye'nin bir seyahat rotası olmanın ötesinde bir kültürel deneyim merkezi haline geldiğini belirterek, ziyaretçi başına düşen ortalama harcamanın yaklaşık bin dolara yükseldiğini söyledi. Ayrıca, Türkiye Bursları kapsamında 2024 yılı için 171 ülkeden 122 bine yakın başvuru olduğunu ifade etti. Bu, Türkiye'nin büyüklüğünün somut bir göstergesi olarak değerlendirildi.

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