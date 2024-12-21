2025 Yılı Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Teklifleri TBMM'de Onaylandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda gerçekleştirilen oylama ile kabul edildi.

Bu önemli adım, Türkiye'nin mali istikrarını sağlamak ve kamu hizmetlerini sürdürülebilir bir şekilde devam ettirmek amacıyla atıldı. İki teklifin kabulü ile birlikte, hükümetin bütçede planladığı harcama ve gelir politikaları, önümüzdeki dönem için kesinleşmiş oldu.

TBMM'deki oturumda, her iki teklifin detayları tartışıldı ve milletvekillerinin çeşitli görüşleri alındı. Bu süreçte, Türkiye’nin ekonomik hedeflerinin gerçekleştirilmesindeki yol haritası netleşmiş oldu.

Bütçe ve kesin hesap tekliflerinin onaylanmasının ardından, gözler şimdi uygulama aşamasına çevrildi. Uzmanlar, bu kararların Türkiye ekonomisine olan yansımalarını ve etkilerini değerlendirmeye başladı.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.