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2025 Yılı Bütçeleri TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2025 bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 11:13
2025 Yılı Bütçeleri TBMM'de Görüşülmeye Başlandı

2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine TBMM Genel Kurulu'nda başlandı.

Toplantıya Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık ediyor. Genel Kurulda, bu bakanlıkların bütçelerinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ile 127 üniversitenin bütçeleri de ele alınacak.

Bütçeler üzerindeki ilk değerlendirmeyi Saadet Partisi Denizli Milletvekili Sema Silkin Ün yaptı.

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