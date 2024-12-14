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2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

2025 yılı bütçeleri TBMM Genel Kurulunda görüşülmeye başlandı, Çalışma, İçişleri ve Tarım Bakanlıklarının bütçeleri ele alınıyor.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 11:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 11:17
2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

2025 Yılı Bütçeleri Görüşmeleri Başladı

TBMM Genel Kurulunda, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığının 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerine resmen başlanmıştır.

Başkanvekili Bozdağ'dan Başsağlığı Mesajı

Genel Kurul, Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'ın başkanlığında toplanmıştır. Bozdağ, bütçe görüşmelerine geçmeden önce, geçen yıl Genel Kuruldaki bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'e Allah’tan rahmet, ailesine ve Saadet Partisi Grubu'na başsağlığı dileğinde bulunmuştur.

Bütçeler Hakkında Detaylar

TBMM Genel Kurulunda, bakanlıkların bütçeleri ile birlikte Mesleki Yeterlilik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri de ele alınacaktır.

İlk Sözü İYİ Parti Milletvekili Aldı

Bütçeler üzerinde ilk sözü, İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta almıştır. Görüşmelerin ilerleyen günlerde devam etmesi beklenmektedir.

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