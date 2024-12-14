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2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

2025 yılı bütçeleri TBMM'de görüşülürken, milletvekillerinden Suriye ve tarım konularında önemli açıklamalar yapıldı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 20:17
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 20:17
2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda Görüşülüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman bakanlıklarının **2025 yılı bütçeleri**, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda ele alındı. AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Suriye'deki durum hakkında önemli mesajlar verdi.

"Türkiye, Büyük Bir İnsanlık Sınavını Başarıyla Verdi"

Uslu, "Suriye'de sonunda yine insanlık, dayanışma, merhamet kazandı. Türkiye, Suriye göçünde büyük bir insanlık sınavını başarıyla verdi." ifadelerini kullandı.

Sosyal Güvenlikte Önemli Gelişmeler

AK Parti Adıyaman Milletvekili Resul Kurt, sosyal güvenliğin tüm vatandaşların hakkı olduğuna dikkat çekti. Kurt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın işsizliği azaltma ve iş barışını koruma gibi önemli hedefleri olduğunu belirtti. Ayrıca, Tip 1 diyabet hastası çocuklar için geri ödeme kapsamına alınan **sensörlü glikoz izlem cihazlarını** duyurdu.

İŞKUR ile İstihdam Artışı

AK Parti Bingöl Milletvekili Zeki Korkutata, İŞKUR'un iş gücü niteliğini artırmak için yaptığı çalışmalara değindi. Mesleki eğitim kursları sayesinde birçok kişinin meslek sahibi olduğunu ifade eden Korkutata, "2025 itibarıyla istihdamı 34 milyonun üzerine çıkararak işsizlik oranını tek haneli olarak sürdürmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.

Afet Yönetimi ve Depreme Hazırlık

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, 2025 yılı bütçesinin önemli bir kısmının afet yönetimi ve depreme hazırlık için ayrıldığını vurguladı. Açıkkapı, asıl önemli olanın depreme hazırlıklı olmak olduğunu belirtti.

Suriyeli Misafirlere Dikkat

Atay Uslu, Suriyelilerin Türkiye'de geçici koruma statüsüyle misafir edildiğini vurgulayarak, "Akdeniz'in dünyanın en büyük mezarlığı haline geldiğine" dikkat çekti. Uslu, vicdanların kirlenmeye başladığını ifade ederek bebeklerin kıyıya vurduğunu dile getirdi.

AFAD'ın İnsanlık Yardımları

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, AFAD'ın risk odaklı yönetim anlayışıyla çalıştığını belirtti. Türkiye'nin insani yardımda verdiği desteklerle dünya mazlumlarının yanında olduğunu ifade etti.

Tarımda Hedefler

AK Parti Sakarya Milletvekili Lütfi Bayraktar, tarım sektörünün ekonomik kalkınma için temel bir unsur haline getirildiğini kaydetti. Bayraktar, "Tarımımız, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci sıradadır. Dış ticaret fazlamız 7 milyar doları bulmuştur." dedi.

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