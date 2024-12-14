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2025 Yılı Bütçeleri Üzerine Kritik Değerlendirmeler TBMM Genel Kurulunda

DEM Parti milletvekilleri, 2025 bütçelerinin halkı yok saydığını ve barış süreçlerinin önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 18:25
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 18:25
2025 Yılı Bütçeleri Üzerine Kritik Değerlendirmeler TBMM Genel Kurulunda

TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Bütçeleri Görüşüldü

Çalışma ve Sosyal Güvenlik, İçişleri, Tarım ve Orman Bakanlıklarının 2025 yılı bütçeleri üzerinde gerçekleştirilen tartışmalar, TBMM Genel Kurulu’nda önemli gündem maddelerini oluşturdu. DEM Parti Mardin Milletvekili Kamuran Tanhan, barış konusunun masada yer alması gerektiğini vurgulayarak, "Gerçekçi olarak barışı konuşmanın ve barıştan yana söz kurmanın zamanıdır" dedi.

Barış ve Emek Konuları Öne Çıktı

DEM Parti Muş Milletvekili Sümeyye Boz, 2025 yılındaki bütçede halkın emeğinin yok sayıldığını belirtti. Boz, kadınlar, çocuklar, yoksullar, işçiler ve emeklilerin bütçeden dışlandığını savundu. Ayrıca, taşeron işçilerin haklarının gaspedildiğini ifade etti ve "Kadın emeği bu sistemin en büyük kurbanlarından biridir" diye ekledi.

Asgari ücretin milyonlarca çalışanın sefalet aracı haline geldiğini söyleyen Boz, "Yoksullukla mücadele edin, yoksullarla değil" diyerek bir çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanlığı Üzerine Eleştiriler

DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun denetim eksikliklerine dikkat çekerek, bakanlığın bu konuda üzerine düşeni yapmadığını sorguladı. DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş ise kayyum uygulamalarının Türkiye’nin önemli sorunlarından biri olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Hayvancılıkta Yetersizlikler

DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, Türkiye’nin bir tarım ülkesi olduğunu iddia ederek, mevcut politikaların çiftçiyi üretimden kopardığını ifade etti. Şanlıurfa Milletvekili Ferit Şenyaşar ise tarım ve hayvancılığın hak ettiği değeri almadığını belirtti.

Meclis Gerginlikleri ve Eleştiriler

Görüşmeler sırasında CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’yı eleştirerek saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu da tarımsal desteklerin yetersiz olduğuna dikkat çekti.

Görüşmeler neticesinde alınan karar gereğince grup başkanvekillerine konuşma hakkı tanınacağı belirtildi.

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