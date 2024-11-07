2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Bütçenin Değerlendirileceği Kuruluşlar

Görüşmeler sırasında yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi değil, aynı zamanda aşağıdaki kuruluşların bütçeleri ve raporları ele alınacak:

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

Türk Standartları Enstitüsü

Türk Patent ve Marka Kurumu

Türkiye Bilimler Akademisi

Türkiye Uzay Ajansı

Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı

Komisyonda ayrıca bu kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Kalkınma Ajansları denetim raporları da değerlendirilecek.

Bakan Sunumu Başladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının 2025 yılı bütçesine dair sunumuna başladı.