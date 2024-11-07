2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri Başladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.
Bütçenin Değerlendirileceği Kuruluşlar
Görüşmeler sırasında yalnızca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesi değil, aynı zamanda aşağıdaki kuruluşların bütçeleri ve raporları ele alınacak:
- Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
- Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
- Türk Standartları Enstitüsü
- Türk Patent ve Marka Kurumu
- Türkiye Bilimler Akademisi
- Türkiye Uzay Ajansı
- Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
- GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Komisyonda ayrıca bu kuruluşların bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları ile Kalkınma Ajansları denetim raporları da değerlendirilecek.
Bakan Sunumu Başladı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bakanlığının 2025 yılı bütçesine dair sunumuna başladı.