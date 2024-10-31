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2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Sürüyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesi görüşülüyor. Milletvekilleri çeşitli konuları gündeme getirdi.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 14:36
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 14:36
2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri TBMM'de Sürüyor

2025 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ele Alınıyor

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, son 20 yılda kamu mali yönetiminde atılan adımlar ile Sayıştay Başkanlığının güçlendiğini, uluslararası standartlarda denetim yapılmasını sağladıklarını vurguladı.

Komisyon Görüşmeleri Devam Ediyor

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2025 yılı bütçelerinin görüşmelerini sürdürüyor. Bu bağlamda, DEM Parti Antalya Milletvekili Hakkı Saruhan Oluç, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yasamanın kalitesini artırmaya yönelik çabalarının gözlemlendiğini ifade etti.

Oluç ayrıca, belediyelere yapılan görevlendirmeleri eleştirerek bu uygulamaların son bulmasını istedi. Yaptığı konuşmada, Anayasa'nın mevcut durumunun "yamalı bohça" gibi olduğunu ve demokratik ruhun korunmasının önemli olduğunu dile getirdi.

Yeni Anayasa Üzerine Tartışmalar

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, bazı kişilerin cezaevinde bulunduğunu ve bunun etnik kimliklerden kaynaklandığını savundu. Bu noktada Komisyon Başkanı Mehmet Muş ise, tutuklamaların etnisiteye dayanmadığı uyarısında bulundu.

İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, DEM Parti milletvekillerine eleştirilerde bulundu. İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Türkiye'nin mevcut siyasi ortamının partilerin ciddiyetini yok ettiğini belirtti.

Yeni Anayasa Beklentileri

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Esenyurt Belediye Başkanı'nın tutuklanmasına değinerek, yeni Anayasa çalışmalarında kuvvetler ayrılığının önemine vurgu yaptı. MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ise, Türkiye'nin yeni, sivil, nitelikli bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Erkan, TBMM'nin dijital dönüşüm ile yasama süreçlerine hızlı erişimi sağladığını ifade etti. Ayrıca, Sıfır Atık Projesi kapsamında kayda değer geri dönüşümler elde edildiğinin altını çizdi.

Son olarak, CHP milletvekilleri, Genel Başkan Özgür Özel'in çağrısıyla görüşmelere katılmadı.

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