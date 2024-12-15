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2025 Yılı Bütçesi TBMM'de: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vizyonu

Bakan Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede önemli projeleri ve bakanlığın 2025 bütçesi ile aile odaklı politikalarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.12.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 15.12.2024 23:58
2025 Yılı Bütçesi TBMM'de: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Vizyonu

Aile ve Sosyal Hizmetler ile Milli Eğitim Bakanlıklarının 2025 Yılı Bütçeleri TBMM Genel Kurulunda

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda yaptığı sunumda, kadına yönelik şiddetle kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü belirterek, "Bugün ne yazık ki bu mücadelemiz ısrarla İstanbul Sözleşmesi üzerinden dar bir çerçeveye hapsediliyor. Ülke olarak, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz tek bir sözleşme ile başlamadığı gibi ona bağlı olarak da kesintiye uğraması asla söz konusu değildir," dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Hedefleri

Göktaş, "Güçlü Aile, Güçlü Toplum, Güçlü Türkiye" hedefiyle çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti. Aileyi güçlendirmek, dinamik nüfusu desteklemek ve aktif sağlıklı yaşlanmayı teşvik etmek gibi önceliklere değinen Göktaş, demografik değişimlerin milli güvenlik meselesi olduğuna vurgu yaptı.

Göktaş, "Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde bir Nüfus Politikaları Kurulu oluşturuyoruz. Bu kurulla nüfus politikalarını bütüncül yaklaşımla ele alarak ulusal bir Nüfus Eylem Planı hazırlayacağız," şeklinde konuştu.

Evlenecek Gençlere Destek Projesi

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ni de hatırlatan Göktaş, bu projenin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 5 ilde pilot olarak başlatıldığını belirtti. "Proje kapsamında bugüne kadar 5 bin 350 çiftimize 802 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik," diyen Göktaş, daha çok gencin bu projeden yararlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Önemli Yeni Uygulamalar

Bakan, bu yıl devrim niteliğinde iki yeni mekanizmayı hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Bunların ilki, Sosyal Risk Haritası. Bu uygulamayla kadına yönelik şiddet, çocuk istismarı ve bağımlılık gibi tehditleri önceden belirleyeceğiz," diye konuştu. Ayrıca, daha hızlı sosyal hizmet ulaştırmak adına aile rehberi sisteminin de hayata geçirileceğini duyurdu.

Aile ve Kadın İlişkisi

Kadını ve aileyi birbirinin rakibi gibi gösteren yaklaşımların yanlış olduğunu belirten Göktaş, kadınların güçlenmesinin toplumun ve ailelerin güçlenmesi anlamına geldiğini belirtti.

"Kadınlar özgürse, hakları korunuyorsa, o ailede çocuklar sevgi dolu bir ortamda büyür," diyen Göktaş, kadına yönelik şiddetle mücadelede güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Engelli Bireyler İçin Önemli Destekler

Bakan Göktaş, 544 bin engellinin evde bakım yardımı aldığını ve gelecek yıl daha fazla engelli birey için istihdam yaratacaklarını duyurdu. "Yeni bir engelli ataması daha gerçekleştireceğimizin müjdesini milletimizle paylaşmak isterim," dedi.

Sonuç olarak

Göktaş, kadına yönelik şiddet konusunun toplum huzurunu bozan hayati bir mesele olduğunu vurgulayarak, ilgili tüm kurumlarla işbirliği içinde mücadelelerini sürdüreceklerini belirtti. Ayrıca, sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için yürütülen çalışmaları sürdürdüklerini ekledi.

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