2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşüldü: Vergi Adaletsizliği ve Ekonomi Eleştirileri Gündemde

2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2025 yılı bütçesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda yapılan tartışmalarla gündeme geldi. AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, bütçeyle ilgili açıklamalarda bulunarak, vergilerin büyük kısmının büyük şirketlerden alındığını belirtti. Güneş, 'Asgari ücretten vergiyi kaldıran biziz' diyerek hükümet politikalarını savundu.

CHP'den Eleştiriler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek üzerine eleştirilerde bulundu. Türkiye'nin Avrupa ülkeleri arasında gıda enflasyonu ve faizde birinci olduğunu vurgulayan Ağbaba, 'Vergide adalet yok' dedi. 'Yata binen insanla asgari ücret alan insanlar aynı vergiyi veriyor. Dolaylı vergi fakir fukaranın belini büküyor,' ifadesini kullandı.

MHP ve İYİ Parti'den Açıklamalar

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, hazırlanan ekonomi programının kararlı bir şekilde uygulandığını ifade ederek, 'Dezenflasyon süreci devam ediyor. Fiyat istikrarıyla kalıcı refah sağlanacak,' dedi. Ancak İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş, Türkiye'nin güven kaybettiğini ve dolaylı vergilerin sorun yarattığını belirtti.

Ekonomideki Sorunlar ve Çözüm Önerileri

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, ülkenin yoksulluk içinde boğulduğunu söylerken, kadın istihdam oranlarının düşük olduğunu belirtti. Ekonomi programının sağlıklı çalışmadığını ifade eden DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, iş dünyasının zor durumda olduğunu kaydetti.

Hükümetin Gelecek Vaatleri

İsmail Güneş, alınan tedbirler neticesinde 2025 ve 2026 yıllarının daha iyi olacağını ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ekonomiyi düzelteceklerini vurgulayan Güneş, vatandaşlara daha iyi hizmet vereceklerini belirtti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.