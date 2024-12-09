2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: CHP Lideri Özgür Özel'den Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu bütçe kalkınmacı değildir!"
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için partisi adına yaptığı konuşmada, bütçeye dair sert eleştirilerde bulundu. Özel, "Bu bütçe kalkınmacı değildir. Bu bütçe, dayanışmacı değildir. Bu bütçe, refah temelli değildir. Vergi toplarken adaletli değildir. Yine ağır ve vergi yükü yoksulların ve ücretlilerin sırtındadır," dedi.
Özel, Bütçe Hakkının Değeri Üzerine Düşündürdü
Özel, konuşmasına, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerle Artvin'deki heyelanda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Bütçe hakkının insanlık tarihi açısından önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı. "Milletten bütçe yetkisini almış olan milletvekilleri, egemenlik hakkını temsil ettikleri yurttaşlara karşı hiçbir zaman unutulmayacak bir mesuliyeti taşımaktadırlar," dedi.
Hükümetin Yanlış Yönetimi
Hükümeti, getirdiği bütçe ile 'yanlış tarafta durmakta ısrar etmekle' suçlayan Özel, bütçenin adil bir bölüşüm sağlamadığını belirtti. "Hakça bölüşüm yoktur. Bütçe imkanları bu toplumun büyük bölümünü oluşturan yoksulların değil, zengin bir çevrenin lehine kullanılmaktadır," şeklinde konuştu.
Normalleşme ile İlgili Düşünceleri
Özel, normalleşmenin, sektörler arası kısır kavgaların son bulmasını ifade ettiğini belirterek, "Artık hiçbir suni gündemin, çıkar kavgasının milletin sesini bastırmasına izin vermiyoruz. Bundan sonra da vermeyeceğiz," Özel, iktidarın yerel seçimlerdeki mesajı iyi okuyamadığını savundu ve “CHP mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmamıştır, oturmayacaktır,” Özel, 8 belediyeye yapılan siyasi atamaların halkın iradesini yok saydığını belirtti. 653 belediye kreşi hedefinin yükseltileceğini ifade ederek, kadın ve çocukların yanında olduklarını vurguladı. "Biz kreş yapmaya devam edeceğiz. Gelin bir garibanın evladını o kreşlerden çıkarın da görelim," dedi. Ayrıca, asgari ücretin düşüşü hakkında bilgi veren Özel, "Asgari ücret bugün 3 çeyrek altın almaktadır," Özel’in konuşmaları, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarın politikaları hakkında ciddi eleştiriler ve çözüm önerileri ile doluydu. CHP, 2025 yılı için daha adil bir bütçe talep ediyor.
Yerel Seçim Sonuçları ve Anayasa Tartışmaları
Kreş Projeleri ve Belediyelere Yapılan Müdahaleler
Asgari Ücret ve Çalışma Koşulları
Özel, iktidarın yerel seçimlerdeki mesajı iyi okuyamadığını savundu ve “CHP mevcut anayasaya uymayanlarla anayasa masasına oturmamıştır, oturmayacaktır,” Özel, 8 belediyeye yapılan siyasi atamaların halkın iradesini yok saydığını belirtti. 653 belediye kreşi hedefinin yükseltileceğini ifade ederek, kadın ve çocukların yanında olduklarını vurguladı. "Biz kreş yapmaya devam edeceğiz. Gelin bir garibanın evladını o kreşlerden çıkarın da görelim," dedi. Ayrıca, asgari ücretin düşüşü hakkında bilgi veren Özel, "Asgari ücret bugün 3 çeyrek altın almaktadır," Özel’in konuşmaları, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarın politikaları hakkında ciddi eleştiriler ve çözüm önerileri ile doluydu. CHP, 2025 yılı için daha adil bir bütçe talep ediyor.
Özel, 8 belediyeye yapılan siyasi atamaların halkın iradesini yok saydığını belirtti. 653 belediye kreşi hedefinin yükseltileceğini ifade ederek, kadın ve çocukların yanında olduklarını vurguladı. "Biz kreş yapmaya devam edeceğiz. Gelin bir garibanın evladını o kreşlerden çıkarın da görelim," dedi.
Ayrıca, asgari ücretin düşüşü hakkında bilgi veren Özel, "Asgari ücret bugün 3 çeyrek altın almaktadır," Özel’in konuşmaları, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarın politikaları hakkında ciddi eleştiriler ve çözüm önerileri ile doluydu. CHP, 2025 yılı için daha adil bir bütçe talep ediyor.
Özel’in konuşmaları, bütçe görüşmeleri sırasında iktidarın politikaları hakkında ciddi eleştiriler ve çözüm önerileri ile doluydu. CHP, 2025 yılı için daha adil bir bütçe talep ediyor.