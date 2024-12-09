2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Görüşülüyor: CHP Lideri Özgür Özel'den Sert Eleştiriler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Bu bütçe kalkınmacı değildir!"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi için partisi adına yaptığı konuşmada, bütçeye dair sert eleştirilerde bulundu. Özel, "Bu bütçe kalkınmacı değildir. Bu bütçe, dayanışmacı değildir. Bu bütçe, refah temelli değildir. Vergi toplarken adaletli değildir. Yine ağır ve vergi yükü yoksulların ve ücretlilerin sırtındadır," dedi.

Özel, Bütçe Hakkının Değeri Üzerine Düşündürdü

Özel, konuşmasına, Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan askerlerle Artvin'deki heyelanda hayatını kaybedenlere rahmet dileyerek başladı. Bütçe hakkının insanlık tarihi açısından önemli bir kazanım olduğuna vurgu yaptı. "Milletten bütçe yetkisini almış olan milletvekilleri, egemenlik hakkını temsil ettikleri yurttaşlara karşı hiçbir zaman unutulmayacak bir mesuliyeti taşımaktadırlar," dedi.

Hükümetin Yanlış Yönetimi

Hükümeti, getirdiği bütçe ile 'yanlış tarafta durmakta ısrar etmekle' suçlayan Özel, bütçenin adil bir bölüşüm sağlamadığını belirtti. "Hakça bölüşüm yoktur. Bütçe imkanları bu toplumun büyük bölümünü oluşturan yoksulların değil, zengin bir çevrenin lehine kullanılmaktadır," şeklinde konuştu.

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