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2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Sunuldu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin detaylarını TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 19:35
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 19:35
2025 Yılı Bütçesi TBMM'de Sunuldu

2025 Yılı Bütçesi Açıklandı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesini tanıttı. Yılmaz, 2025 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi'nde toplam giderlerin 14 trilyon 731 milyar lira, gelirlerin ise 12 trilyon 800 milyar lira olacağını bildirdi.

Bütçe Gelir ve Giderleri

Yılmaz, 2023 yılında bütçe giderlerinin 6 trilyon 588 milyar lira, bütçe gelirlerinin 5 trilyon 208 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtti. 2023 bütçe açığının, GSYH'ye oranının yüzde 5,2 olduğunu ifade etti. 2023 milli gelir verileriyle karşılaştırıldığında, 960 milyar liralık deprem masraflarının bütçe açığındaki artışta etkili olduğunu kaydetti.

2024 Yılı Beklentileri

2024 yılı için bütçe giderlerinin 11 trilyon 213 milyar lira, gelirlerin ise 9 trilyon 65 milyar lira olmasının tahmin edildiğini dile getirdi. 2024 yıl sonu bütçe açığının, milli gelire oranının yüzde 4,9 olarak öngörüldüğünü belirten Yılmaz, bütçe giderlerinin detaylarını da açıkladı.

Eğitim ve Sağlık Bütçesinde Artış

2025 yılı bütçesinde eğitim harcamalarının 2 trilyon 181 milyar lira olarak planlandığını, sağlık hizmetlerine ayrılan bütçenin ise 1 trilyon 106 milyar lira olacağını ifade etti. Toplamda, sağlık alanına ayrılan kaynakların 2 trilyon 435 milyar lira olduğunu belirtti.

Tarım ve Enerjiye Destek

Tarım sektörüne ayrılan bütçenin 705,6 milyar lira olarak yükseltildiğini ve vatandaşların enerji maliyetlerinin düşürülmesi için 472 milyar lira kaynak öngörüldüğünü aktardı.

Savunma ve Altyapıya Yatırım

Savunma sanayiine ayrılan bütçenin 1,608 milyar lira olduğunu, demir yollarındaki toplam uzunluğun 13 bin 919 kilometreye çıktığını belirtti. Ayrıca, afet yönetimi ile ilgili tedbirlere de vurgu yaptı.

Yılmaz, sunumunun sonunda, halkın ihtiyaçları doğrultusunda bütçenin disiplinle ve kararlılıkla oluşturulduğunu belirterek, tüm kesimlere hitap eden bir yaklaşım sergilendiğini ifade etti.

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