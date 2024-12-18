2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'nda Onaylandı

2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulu'ndan Geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2025 yılı bütçesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildiğini duyurdu. Yılmaz, eğitim bütçesine yönelik yaptığı değerlendirmede, 'Eğitim bütçesi, bu yıl da en büyük payı almıştır' şeklinde konuştu.

Eğitimde Uluslararası Başarılar

Yılmaz, yaptığı yatırımlar sayesinde Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 sonuçlarında önemli başarılara imza attığını belirtti. '4. sınıf fen bilimleri alanında OECD ülkeleri arasında ikinci, Avrupa ülkeleri arasında ise birinci sıradayız' diyen Yılmaz, 8. sınıf fen bilimleri puanlarının da 2019'a göre 15 puan artış gösterdiğini vurguladı.

Barış Yemeği ve Siyasi Tartışmalar

Cevdet Yılmaz, parti içi barış için Ahmet Türk ile katıldığı barış yemeğinin sorulması üzerine, 'Bugün olsa yine giderim, bu bir insani görevdir' dedi. Yılmaz, bunun siyasi bir tartışmaya dönüştürülmesini eleştirdi.

Tasarruf Tedbirleri

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı dahil olmak üzere tüm kuruluşlar için kapsamlı tasarruf tedbirleri aldıklarını söyledi. Bununla birlikte, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tasarruf tedbirlerinden istisna olduğunu, zira Meclis'in farklı bir yapısının olduğuna dikkat çekti.

Suriyeli Kürtlere Yaklaşım

Yılmaz, Suriyeli Kürtler ile PKK'yı kesin bir şekilde ayırdıklarını belirterek, 'Suriye'deki Kürtlerin hak ettikleri şekilde temsil edilmelerini önemsiyoruz' dedi.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Görüşmeleri Başladı

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin hızlı tren projesinin önemine vurgu yaparken, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2025 bütçesinin adalet içermediğini ifade etti. Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kurumların 2025 yılı bütçeleri onaylandı.