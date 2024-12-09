2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda: Efkan Ala'nın Açıklamaları

2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Suriye'deki gelişmelere değinen Ala, "Bölge ülkeleriyle ve uluslararası aktörlerle bu konuda çalışmalarımızı önümüzdeki günlerde daha da yoğunlaştıracağız. Bu sayede evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca Suriyelinin kendi topraklarına dönmesi de sağlanmış olacaktır" şeklinde konuştu.

Şehitlere Saygı ve Başsağlığı

Ala, konuşmasında Isparta'da askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler ile Artvin'in Arhavi ilçesindeki heyelanda ve Ankara'nın Kalecik ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirenlere de başsağlığı diledi.

Bütçenin Hedefleri

2025 yılı bütçesinin yatırım, istihdam, üretim ve ihracatı destekleyerek sosyal refah artışını hedefleyen bir yaklaşımla hazırlandığını vurgulayan Ala, "Bu bütçe, istikrar, icraat ve kalkınma bütçesidir. Nihai amacımız, sürdürülebilir büyüme, rekabetçi bir ekonomi ve artan refah ile adil bir gelir dağılımı sağlamaktır" ifadelerini kullandı.

Ekonomide Olumlu Gelişmeler

Enflasyonda düşüş sürecinin devam ettiğini belirten Ala, "Vatandaşlarımız müsterih olsun; ekonomi programımızı kararlılıkla uyguluyoruz, planladığımız şekilde sonuçları alıyoruz. Enflasyonu öngördüğümüz takvimde tek haneli rakamlara indireceğiz" dedi. Ayrıca, AK Parti hükümetleri döneminde Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım miktarının 15,1 milyar dolardan 269,3 milyar dolara yükseldiğini belirtti.

Suriye Politikasının Önemi

Ala, "İçinde bulunduğumuz dönem, ülkemizin Suriye özelinde takip ettiği politikanın ve önceliklerin ne kadar isabetli olduğunu ortaya koymuştur" diyerek Suriye'deki gelişmelere değindi. Türkiye'nin, Suriye'nin yaralarının sarılması için uluslararası işbirliklerine hazır olduğunu vurguladı.

Yeni Anayasa Çağrısı

Yeni anayasa konusunda partilere çağrıda bulunan Ala, "Gelin 12 Eylül darbe anayasasının oluşturduğu sıkıntılı atmosferden ülkeyi kurtaralım; yeni, sivil bir anayasa yapalım" dedi.

Ala, AK Parti belediyeciliği hakkında, "Biz ayrıştırmadık birleştirdik" diyerek belediyelerin kaynaklarını doğru kullanmaları gerektiğini ifade etti. Ekonomi programlarının tüm kesimlerin refahını artıracağının altını çizen Ala, muhalefete destek çağrısında bulundu.