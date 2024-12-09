2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşüldü

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin yalnızca küresel bir güç olma amacının ötesinde, mevcut çürümüş düzene karşı alternatif bir sistem geliştirmeyi hedeflediğini ifade etti. Güler, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin TBMM Genel Kurulundaki görüşmelerinde AK Parti Grubu adına konuştu.

Bütçe Hedefleri ve Eleştiriler

Güler, geçen yıl yapılan bütçe görüşmelerinde bazı ülkeler için hazırlanan sipariş üzerine raporların sistem dayatımında kullanıldığını belirtti ve bu raporları kabul etmediklerinin altını çizdi. "Endeks sever bazı muhalif kesimler, bu sözde raporları mutlak doğru kabul ederek siyaset inşa etmeye devam ediyorlar," diyen Güler, bunun küresel planlara hizmet ettiğini belirtti.

Özellikle Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) üzerinden, ABD hükümetinin bu kuruluşun en büyük destekçisi olduğunu vurgulayan Güler, "Demek ki neymiş? Parayı veren düdüğü çalıyormuş," şeklinde konuştu.

İnsan Hakları ve Uluslararası Adalet

Güler, insan hakları söylemlerinin mazlumların kanıyla yazılmış bir tiyatro sahnesine dönüştüğünü söyleyerek, İsrail'in Gazze'deki soykırımını yok saymanın mümkün olmadığını ekledi.

Türkiye Güçleniyor

Güler, savaşların "barış" adı altında pazarlandığını belirterek, Türkiye'nin mazlum milletlerin umudu ve kendi yolunu çizen bir ülke olduğunu dile getirdi. "Türkiye artık kendine güveniyor. Ekonomimiz ve savunma sanayimiz güçleniyor," diyerek bu durumun önemine dikkat çekti. Güler, yeni bir yol göstererek insanı ve adaleti merkeze alan bir düzen kurmanın hedeflendiğini ifade etti.

Yerel Yönetimler ve Bütçe Eleştirileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu yılki bütçesinin 1 trilyon lira olduğunu hatırlatan Güler, İBB'nin borcunun 8,3 milyar liraya yükseldiğini kaydetti. "SGK borcunu bile ödeyemeyen bir belediye, nasıl altyapı projeleri yapacak?" diyerek yerel yönetimlerin bütçelerindeki sorunları gündeme taşıdı.

2025 Bütçesi ve Hedefler

Son 22 yılda elde edilen kazanımlarla Türkiye'nin ekonomisinin Türkiye Yüzyılı'na sağlam adımlarla başladığını belirten Güler, 2025 yılı bütçesinin 14 trilyon 731 milyar lira olduğunu açıkladı. Eğitim için 2 trilyon 181 milyar lira, sağlık alanına da 1 trilyon 106 milyar lira kaynak ayrıldığını bildirdi. Güler, bunun AK Parti iktidarlarının 23'üncü, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 7'nci ve Türkiye Yüzyılı'nın 2’nci bütçesi olduğunu vurguladı.