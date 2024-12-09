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2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Teklifi görüşmelerine başlandı. Numan Kurtulmuş, Suriye ve bütçe konularında önemli mesajlar verdi.

Yayın Tarihi: 09.12.2024 13:26
Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 14:20
2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi’nin görüşmelerine TBMM Genel Kurulunda başlandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Kurtulmuş, oturum açılışında yaptığı konuşmada, Isparta'daki helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diledi. Suriye’deki Baas rejiminin devrilmesini değerlendirerek, Suriye halkının, diktatörlük baskısı altında ciddi zorluklar yaşadığını vurguladı. Kurtulmuş, Suriye’de tarihi bir dönüm noktasına tanıklık edildiğini belirtti.

Özgür ve Demokratik Bir Suriye İçin Adımlar Atılacak

Kurtulmuş, “Türkiye olarak, Suriye'deki gelişmeleri milli menfaatlerimiz doğrultusunda değerlendirip, özgür ve demokratik bir Suriye'nin inşası için üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz.” dedi. Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye'nin öncelikleri arasında olduğunu belirterek, Orta Doğu’da bölünme yerine iş birliği ve entegrasyon çağrısı yaptı.

Ayrıca, Suriye’de demokratik bir sistemin inşası için tüm kesimlerin katılımının sağlanması gerektiğini kaydeden Kurtulmuş, Türkiye'nin Suriye'ye demokratik rehberlik yapma sorumluluğunun önemine vurgu yaptı. Terörle mücadele ve terör örgütlerinin Suriye'de etkisiz hale getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Bütçe Görüşmeleri 12 Gün Sürecek

Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmelere de değinen Kurtulmuş, komisyon toplantılarının 39 gün sürdüğünü, bu dönemde TBMM'deki milletvekillerinin %45'inin söz aldığını açıkladı. Genel Kurulda bütçenin tamamı üzerindeki görüşmeler gerçekleştirilecek ve bu oturum aralıksız 12 gün sürecek.

Bu sürecin sonunda, TBMM'nin 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi hakkında karar vermesi bekleniyor.

Kurtulmuş, Suriye'deki yeni dönemin Suriyelilere hayırlı olmasını diledi. Genel Kurulda gündem özellikle bütçe ve ekonomi üzerinde yoğunlaşırken, diğer parti liderleri de salonda yerlerini aldı.

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim...

TBMM Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlandı. Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

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