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2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda 2025 yılı bütçesinin ilk 3 maddesi kabul edildi. Tartışmalar sürüyor, iktidar ve muhalefet görüşlerini paylaşıyor.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 03:08
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 03:08
2025 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda Görüşülmeye Başlandı

TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Bütçe Görüşmeleri Başladı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda, 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. Süreç, milletvekillerinin çeşitli eleştirileri ve önerileri ile renklendi.

Vergi Artışları ve Halkın Bütçesi Tartışmaları

Saadet Partisi Grubu adına söz alan Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, vergilerdeki artışa dikkat çekerek, bunun vatandaşları olumsuz etkilediğini vurguladı. Kılıç, gelir ve vergi adaletinin sağlanması gerektiğini ifade etti.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, 2025 yılı bütçesinin halkın bütçesi olmadığını savunarak, iktidarı eleştirdi. Türkoğlu, halkın bütçe hakkının ihlal edildiğini belirtti.

Sivas Yatırımları ve Eğitim Sorunları

MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas'a yapılan yatırımları aktararak, kentin sanayi yatırımları için fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay, ücretli öğretmenlerin Türkiye'nin önemli bir sorunu olduğunu belirtti. Altay, yürütmenin denetlenmediğini ve Türk lirasının değer kaybettiğini eleştirerek, "Bu bütçede dengeler alt üst olmuş durumda. Dert çok, derman yok. Derman sandıktır." şeklinde konuştu.

2025 Yılı Bütçesi Üzerine İktidarın Görüşleri

AK Parti Gaziantep Milletvekili Bünyamin Bozgeyik, 2025 yılı bütçesinin mali disiplinin sağlanması ve kazanımların sürdürülebilmesi amacıyla hazırlandığını vurgulayarak, "Bütçe, toplumun tüm kesimlerinin ihtiyaçları gözetilerek hazırlanmıştır." dedi.

DEVA Partisi Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, sosyal yardımlara yeterli bütçe ayrılmadığını savundu. Ayrıca, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, 2025 yılı bütçesinde beklenen iyileşmenin sağlanmadığını belirterek, "Önümüzdeki yıl da denkleşemeyen bütçenin sancılarını çekeceğiz." dedi.

Tartışmalar ve Oylama Sonuçları

Görüşmeler sırasında CHP milletvekilleri ile diğer partilerin ifadeleri üzerine kısa süreli tartışmalar yaşandı. Yapılan oylamada 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin ilk 3 maddesi kabul edildi. Genel Kurul, teklifin 4. maddesinden itibaren görüşmelere devam etmek üzere toplandı.

TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.

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