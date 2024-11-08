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2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Türkiye'deki deprem konutları ve çevresel projeler, bütçe görüşmelerinde tartışılmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 08.11.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.11.2024 17:13
2025 Yılı Bütçesi Üzerine Tartışmalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Üzerine Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerinde önemli tartışmalar yapılmaktadır. AK Parti'li Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, bakanlığın sürekli yeni projeler ürettiğini ifade etti.

CHP'den Gecikme Eleştirisi

CHP Grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından inşa edilen konutlarda gecikmeler yaşandığını belirterek, "Bütçedeki ödeneği yetersiz buluyoruz. Depremzede vatandaşların konut sorununu çözmek için 10 yıl gerekecek" dedi.

İzmir Körfezi ve Maden Kazaları

Zeybek, İzmir Körfezi'ndeki kirlilikle ilgili olarak, "Sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin çabaları yeterli değil. İliç'teki maden kazasında 9 insanımız hayatını kaybetti. Niçin bu ölümlere dikkat çekilmiyor?" diye sordu.

Maden Kanunu ve Çevre Koruma Eleştirisi

İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Maden Kanunu’nun sık sık değişerek çevre ve kültürel mirasların yeterince korunamadığına dikkat çekti. "Bugün Türkiye'de doğal ve kültürel varlıkları koruyacak bir kurum kalmamıştır" dedi.

Depremzedelerin Konut Sorunu

Kocamaz, depremler sonrası çadır ve konteynerlerde yaşayan insan sayısının artarak devam ettiğini ve acil destek sağlanması gerektiğini belirtti.

Sosyal Konut Üretimi Üzerine Uyarılar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın sosyal konut üretimi konusunda daha fazla çaba göstermesi gerektiğini savundu.

Kent Dönüşümüne Aciliyet Vurgusu

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, İstanbul'daki deprem riskine karşı kentsel dönüşüm projelerine hız verilmesi gerektiğini söyledi. "Kira ve konut fiyatlarındaki artışlar göz önüne alınmalı, konut arzı artırılmalıdır" dedi.

Bakanlık Çalışmaları ve İklim Değişikliği Üzerine Vurgular

Seydi Gülsoy, depremler sonrası 680 bin konutun ağır hasar gördüğünü ve şu ana kadar 130 bin konutun teslim edildiğini belirtti. Ayrıca, iklim değişikliği ile mücadele için sorumluluklarını yerine getirmeye devam ettiklerini söyledi.

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