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2025 Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Meclis'te Görüşülüyor

TBMM'de Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 bütçesi üzerine tartışmalar artıyor; milletvekilleri çeşitli konuları gündeme getiriyor.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 15:53
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 15:53
2025 Yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi Meclis'te Görüşülüyor

2025 Yılı Bütçesi İle İlgili Tartışmalar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi üzerinde görüşmeler sürüyor. Milletvekilleri, çeşitli konularda görüşlerini dile getirerek gündemi belirliyorlar.

Saffet Sancaklı'nın Kulüplere İlişkin Uyarıları

MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, kulüplerin bir an önce denetlenmesi gerektiğini belirtti. Sancaklı, "Okuduğum rakamlar; 20 milyon avro, 30 milyon avro, 40 milyon..." diyerek önemli istatistiklere dikkat çekti.

Cavit Arı'dan Demokrasiyi Zedeleyen Gözlemler

CHP Grubu adına konuşan Antalya Milletvekili Cavit Arı, tutuklanan Ahmet Özer'in Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasının toplum üzerinde olumsuz etkileri olduğunu vurguladı. Arı, "Demokrasiye, hukuka ve toplum barışına gerçek anlamda zarar verilmiştir." şeklinde bir ifade kullandı.

Öğrenci Borçları ve Öğrenim Kredileri

İYİ Parti İzmir Milletvekili Hüsmen Kırkpınar, öğrenim kredisi borçları hakkında soru yöneltti. Kırkpınar, "Öğrenim kredileri neden silinmedi?" diyerek bu konuda bir açıklama talep etti. Bunun yanı sıra, spor kulüplerinin içerisinde bulunduğu mali durum hakkında endişelerini dile getirdi.

Selim Temurci’nin Genç Nüfus Değerlendirmesi

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, Türkiye’nin genç nüfusuna dikkat çekti. Temurci, "Türkiye'de 15-24 yaş arası 13 milyon gencimiz var. Bu oranla Cumhuriyet tarihimizin bu yaş grubunda en düşük seviyesindeyiz." ifadeleriyle genç işsizliği ele aldı.

Obezite Sorununun Kaynağı Spor Eksikliği

Saffet Sancaklı, obezite oranındaki artışı beslenme alışkanlıklarının ve spor kültürünün eksikliğine bağladı. "Haftanın 7 gününün 7'sinde de spor ve sanat yapan bir gençlik düşünün; 6 yaşından 18 yaşına kadar 12 sene spor ve sanat yapmış bir gençlik," dedi.

Ahmet Kılıç’tan Gençlerin Geleceği İçin Öneriler

AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda gençlere yönelik yatırımların devam ettiğini belirtti. Kılıç, "Gençlerimizi dinledik, taleplerini aldık," diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın bütçesi üzerine yürütülen tartışmalar, birçok farklı noktayı kapsayarak Türkiye'nin geleceği için önemli bir zemin oluşturuyor.

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