Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Bağımlılıkla Mücadele Projesi

Aynur Ekiz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2025 yılı için bağımlılıkla mücadele eğitimleri programını duyurdu. Buna göre, 140 bin gence yönelik eğitim verilecek.

Programın Hedefleri

2025 yılı Performans Programı'nda yer alan bu inisiyatif, gençlerin daha sağlıklı bir yaşam sürmesini hedefliyor. Eğitimlerin içeriğinde madde, tütün ve teknoloji bağımlılığı ile mücadele ve gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması amacıyla çeşitli faaliyetler planlanıyor. Ayrıca, gençlerin suç ve şiddetle ilişkisinin azaltılması amacıyla paydaşlarla işbirliği sağlanacak.

Geçmiş Veriler ve Beklentiler

2023 yılında bağımlılıkla mücadele eğitimlerine katılan genç sayısı 93 bin 381 olarak kaydedilirken, bu sayı yıl sonunda 120 bine ulaşması bekleniyor. Eğitimlerin artırılmasıyla bağlantılı olarak 2025 yılı hedefleri, eğitim alan genç sayısını 450 kişi ile yükseltmek.

Bütçe ve Kaynak Tahsisi

Bakanlık, bağımlılıkla mücadele için 2025 yılından toplamda 48 milyon 171 bin lira bütçe ayırdı. Bu kaynak, eğitimlerin daha etkili bir biçimde gerçekleştirilmesi ve gençlerin bilinçlendirilmesi amacıyla kullanılacak.

Spor Destek Programı

Bakanlık, sporcular ve kulüpler için de önemli bir bütçe ayırdı. Sporcu, çalıştırıcı, kulüp ve federasyonlar için 6 milyar 990 milyon lira, uluslararası spor organizasyonlarına ise 143 milyon lira tahsis edilerek toplamda yaklaşık 7 milyar 134 milyon lira bütçe oluşturuldu.

Ayrıca, 2023 yılında gerçekleştirilen sportif yetenek taramalarıyla 733 bin 400 öğrenci hedeflenirken, bu sayının 2024 yılı sonunda 993 bin 496’ya çıkacağı öngörülüyor. 2025 yılı içinse bir milyon 50 bin öğrenci hedeflenmektedir.

Yüksek Öğretim Yurtları için Bütçe

Gençlik ve Spor Bakanlığı, yüksek öğretim yurt hizmetleri için toplamda 133 milyar 320 milyon lira tahsisatı planladı. Bu bütçenin 74 milyar 956 milyon lirası yurt hizmetlerine, 22 milyar 46 milyon lirası yurt yapımına ve kiralanmasına, 36 milyar 317 milyon lirası ise beslenme desteğine ayrıldı.