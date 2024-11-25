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2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Milletvekilleri çeşitli eleştirilerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 19:08
2025 Yılı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bütçe Görüşmeleri TBMM'de

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 Yılı Bütçesi Görüşmeleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi görüşüldü. Milletvekilleri, güncel konular üzerinde fikir alışverişinde bulunarak önemli eleştirilerde bulundular.

MHP'den Uydu Ücretlerine Dikkat Çekildi

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de yürütülen ulaşım ve altyapı projelerine vurgu yaparak, uydu ücretlerinin Türk lirasına çevrilmesi ve Anadolu kanallarına indirim uygulanması gerektiğini ifade etti.

PTT Çalışanlarının Kadro Talebi

DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit, karayolları, demiryolları ve PTT'de çalışan on binlerce işçinin haklarını alamadığını belirtti ve PTT çalışanlarının derhal kadroya geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Sayyiğit, köprü ve otoyollara yapılan zamların geri çekilmesini de talep etti.

İletişim Altyapısındaki Sorunlar

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci, bakanlığın iletişim sorunlarına dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında yaşanan iletişim aksaklıklarını hatırlatarak, Türkiye'nin internet altyapısının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

Uçak Seferleri ve Araç Muayene Ücretlerine Eleştiriler

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Türkiye'de uçak sefer saatlerinin yetersiz olduğunu eleştirirken, araç muayene ücretlerine de %44 zam beklentisini gündeme getirdi. Yüksek hızlı tren bilet fiyatlarına yapılan zamların da sorgulanması gerektiğini ifade etti.

AK Parti’den Yatırımlar ve Ulaşım Konforu

AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan, Türkiye'nin ulaşım ve altyapı alanında kaydettiği gelişmelere dikkat çekerken, yatırımların konforu artırdığını belirtti. Ulaşım ağının genişlemesi ile birlikte trafik güvenliğinin arttığını sözlerine ekledi.

Kamu-Özel İşbirliği Eleştirileri

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, kamu-özel işbirliği projelerine yönelik eleştirilerde bulunarak, Osman Gazi Köprüsü ile ilgili endişelerini dile getirdi. Projelerin maliyetinin artırılmasının nedenlerini sorguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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