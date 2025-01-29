DOLAR
35,77 -0,1%
EURO
37,28 0,11%
ALTIN
3.178,42 -0,1%
BITCOIN
3.669.803,25 -1,18%

2025 Yılı Yedek Subay ve Astsubay Adaylarının Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı, 2025 yılı yedek subay, astsubay ve erlerin sınıflandırma sonuçlarını duyurdu.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 10:29
2025 Yılı Yedek Subay ve Astsubay Adaylarının Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar Duyuruldu

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı özel bir yazılım aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu süreç, sınıflandırma kurulu huzurunda titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Sonuçları Öğrenme Yolları

Seçim sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden kolayca erişim sağlayabilirler.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan Ordusu, Hizbullah'ın Tünel Kontrolünü Devraldı
2
Beyt Hanun'daki Yıkım: İsrail Saldırıları Sonrası Havadan Görüntüler
3
Muş'ta Aileler, DEM Parti Önünde Evlat Nöbetini Sürdürüyor
4
Kartalkaya Otel Yangını: Denetim Firması Yetkilisi Adliyeye Sevk Edildi
5
Samsun'da Hurda Araç Ruhsatı Hırsızlığı: 2 Zanlı Yakalandı
6
Erzurum'da Tilkiye Kötü Muameleye Ceza: İşlem Başlatıldı
7
Samsun'da İzinsiz Kazı Yapan Üç Zanlı Suçüstü Yakalandı

Ankara'da Metrekaresi 655 TL'den Başlayan Arsalar: Yatırım Fırsatları

Kocaeli'nden İstanbul'a Otobüs Biletlerine Yüksek Zam!

İstanbul'da Bedava Otopark Dönemi Başlıyor: Halkbank ve İSPARK İşbirliği

Türkiye’de Elektrik Faturalarına Yüzde 100 Zam Geliyor!

İstanbul'dan Emeklilere 10.000 TL Pazar Desteği Müjdesi

Ramazan'da Et Fiyatlarına İndirim Müjdesi: İstanbullulara 400 TL Düşüş!

O Tarihten Sonra Doğan Çocuklara Aylık 11.500 TL Destek!

Rize'de Ekmek Fiyatlarına Yüzde 25 Zam Yapıldı

81 İlde Ramazan Desteği Başlıyor: Gıda Yardımları Hız Kesmeden Devam Ediyor

Muş'tan Hayvancılığa 24 Milyonluk Destek Projesi Başlatıldı

İzmir'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Ücretsiz Eğitim Fırsatı

Şahinbey Belediyesi'nden Öğrencilere ve Eşlere Çifte Destek Müjdesi