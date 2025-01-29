2025 Yılı Yedek Subay ve Astsubay Adaylarının Sınıflandırma Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Açıklama

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şubat, Mart ve Nisan 2025 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarını açıkladı.

Sonuçlar Duyuruldu

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan bilgilere göre, sınıflandırma sonuçları dışarıdan müdahaleye kapalı özel bir yazılım aracılığıyla oluşturulmuştur. Bu süreç, sınıflandırma kurulu huzurunda titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Sonuçları Öğrenme Yolları

Seçim sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulaması üzerinden kolayca erişim sağlayabilirler.