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2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

2025 YÖKDİL sınavına katılacak adayların giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime sunuldu.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 14:12
2025 YÖKDİL Sınavı Giriş Belgeleri Erişime Açıldı!

2025 YÖKDİL Adayları İçin Giriş Belgeleri Hazır!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 16 Şubat 2025 tarihinde gerçekleştirilecek olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2025-YÖKDİL/1) için sınava giriş belgelerini erişime açtı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2025-YÖKDİL/1 adaylarının sınav için bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Adaylar, sınav giriş belgelerine erişmek için https://ais.osym.gov.tr adresini ziyaret edebilirler.

Önemli bir hatırlatma olarak, adaylar, 16 Şubat tarihinde saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Bu nedenle, adayların sınava zamanında ulaşmaları büyük önem taşımaktadır.

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