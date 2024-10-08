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2026'da Antalya'da Uzay Kongresi: Hazırlıklar Devam Ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026'da Antalya'da gerçekleşecek Uzay Kongresi için hazırlıklarına başladı.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 15:38
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 15:38
2026'da Antalya'da Uzay Kongresi: Hazırlıklar Devam Ediyor

2026'da Antalya'da Uluslararası Uzay Kongresi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 2026 yılında Antalya'da gerçekleşecek 77. Uluslararası Uzay Kongresi için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bakan Kacır, Komite ile Görüştü

Bakan Mehmet Fatih Kacır, kongre organizasyonunu yürütecek olan komite ile bir istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantının detayları Bakanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

Yapılan paylaşımda, Antalya'nın 2026'da gerçekleştirilecek olan bu büyük organizasyona ev sahipliği yapacak olmasına vurgu yapıldı. 70'den fazla ülkenin katılımıyla gerçekleşecek etkinliğin, Türkiye'de şimdiye kadar düzenlenmiş en büyük uluslararası bilimsel organizasyon olacağı ifade edildi.

Antalya'nın Seçimi

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından geçen yıl Bakü'de yapılan genel kurulda, 2026 kongresi için Antalya ve Polonya'nın Poznan şehirleri aday gösterilmişti. Yapılan değerlendirmelerin ardından Antalya'nın bu kongreye ev sahipliği yapmasına karar verildi.

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