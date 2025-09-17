2026 Destekleme Rakamları Açıklandı: Pamuk 1395 lira, Buğday 806 lira

Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 destekleme tutarlarını duyurdu

Milyonlarca çiftçinin merakla beklediği haber, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklandı. Bakanlık, tarımsal üretimin sürdürülebilirliği ve gıda arz güvenliğinin teminatı olan üreticiler için 2026 yılında uygulanacak bitkisel üretim destekleme tutarlarını paylaştı.

Pamuk, ayçiçeği ve soya üreticisine dikkat çekici artış

Türkiye'nin sanayisi ve ekonomisi için kritik öneme sahip yağlı tohumlu bitkiler ve lif bitkilerinde destekler öne çıkıyor. Özellikle tekstil sektörünün ham maddesi olan pamuk üreticisine yönelik destek dekar başına 1395 lira olarak belirlendi. Ayçiçeği ve soya üreticilerine ise dekar başına 930 lira destek sağlanacak.

Planlı üretim ve su kısıtına ek primler

Bakanlık, sadece ürün bazında artış yapmakla kalmayıp sürdürülebilir ve verimli tarım uygulamalarını teşvik edecek ek ödemeleri de uygulamaya koydu. Tarım havzaları bazında planlı üretime uygun ekim yapan çiftçilere, açıklanan destek tutarlarına ek olarak dekar başına 465 lira ilave ödeme yapılacak. Su kısıtı olan havzalarda üretim yaparak su kaynaklarını verimli kullanan çiftçiler ise dekar başına 372 lira ek destek alacak.

Buğday, arpa ve mısır destekleri eşitlendi

Geçtiğimiz yıl dekar başına 634 lira olan destekleme ödemesi, 2026 üretim yılı için 806 liraya çıkarıldı. Dane mısırdaki destek de geçen yıl 488 lira iken bu yıl 806 liraya yükseltilerek buğday ve arpa ile eşitlendi. Bakanlık açıklamasında, "Buğday, arpa ve dane mısırda 2026 yılı için artırılan desteklemelerle üreticimizin emeği daha da değer kazanıyor" denildi.

Baklagil, patates ve soğan üreticisine artan destek

2026 üretim yılında kuru fasulye eken çiftçilere dekar başına 930 lira destek verilecek. Nohut ve mercimek üreticilerine ise destek tutarı 620 lira olarak açıklandı. Temel tüketim maddeleri arasında yer alan patates ve soğanda ise 2025 yılında dekara 488 lira olan destek, 2026 için 620 liraya yükseltildi.

Kanola ve aspir üretimi destek kapsamına alındı

Yağlı tohum çeşitliliğini artırmak ve kırsalda üretimi teşvik etmek amacıyla kanola ve aspir üretimine yönelik destekler de belirlendi. 2026 yılında kanola üreticisine dekar başına 930 lira, aspir üretimi için ise dekar başına 620 lira ödeme yapılacak.