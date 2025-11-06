2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

5 Kasım 2025'teki kura sonrası 2026 hac kesin kayıt tarihleri, Suudi Arabistan protokolüne bağlı; kararın 9 Kasım 2025'te Cidde'de imzalanması bekleniyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 08:59
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 08:59
2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman?

5 Kasım 2025 tarihinde yaklaşık 1.8 milyon kişinin katılımıyla tamamlanan kura çekilişinin ardından, 2026 yılı hac kesin kayıt takvimi merak konusu oldu. Kutsal topraklara gitmeyi bekleyen adaylar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilanlarını ve e-Devlet duyurularını yakından takip ediyor.

Kesin Kayıt Tarihleri Protokole Bağlı

Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarına göre, kesin kayıt takviminin netleşmesi Suudi Arabistan ile yapılacak protokole bağlı. Türkiye'ye ek hac kotası tahsis edilip edilmeyeceği, takvimin belirlenmesinde belirleyici olacak. Bu konuda kararın, 9 Kasım 2025 tarihinde Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde imzalanması beklenen anlaşma ile kesinleşeceği öğrenildi.

Protokolün imzalanmasının ve ek kontenjan durumunun netleşmesinin hemen ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 Hac organizasyonu için kesin kayıt tarihlerini içeren ayrıntılı bilgilendirmeyi yayınlaması bekleniyor.

Kesin Kayıt İşlemleri Nasıl Yapılacak?

Kura sonucu Asil olarak hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, kesin kayıt başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirecek. Hacı adayları, T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile sisteme giriş yaparak, Diyanet tarafından ilan edilecek tarihler arasında kayıt işlemlerini tamamlayabilecek.

Bu süreçte adayların Diyanet'in Hac Organizasyonu tercihini (Diyanet veya Acenta) yapması ve ilgili bankalara hac ücretlerini yatırması gerekecek.

Boş Kontenjanlar ve Yedek Liste

Kura sonrası en çok merak edilen bir diğer konu da, belirlenen süre içinde kesin kayıt yaptırmayan veya hakkından feragat eden adayların durumudur. Diyanet İşleri Başkanlığı, asil liste kesin kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından, varsa boş kalan kontenjanlar için Yedek listeden alım yapıp yapmayacağını ve bu sürecin takvimini daha sonra duyuracağını belirtti.

Bu nedenle kurada Yedek olarak çıkan adayların da Diyanet'in duyurularını ve e-Devlet bildirimlerini dikkatle takip etmesi büyük önem taşıyor.

