2026 Hac Kura Sonuçları Açıklandı — 1 milyon 799 bin 836 Başvuru, 84 bin 942 Kontenjan

2026 Hac Kura Sonuçları Ankara’da Çekildi: Binlerce Aday Sevinç Gözyaşlarına Boğuldu

Büyük heyecanla beklenen 2026 yılı hac kuraları Ankara’da çekildi. Diyanet İşleri Başkanlığı Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu’nda, bilgisayar ortamında ve noter huzurunda gerçekleştirilen kura törenine görevliler, hacı adayları ve yakınları katıldı.

Bu yıl yaklaşık 185 bin vatandaş ön kayıt yaptırdı. Kaydı yenilenenler ve ön kayıt yaptıranlar olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 836 kişi kuraya katıldı. Suudi Arabistan tarafından Türkiye’ye tanınan kontenjan ise 84 bin 942 olarak açıklandı.

Kura Anında Duygusal Anlar

Ankara’dan çekilen kuranın ardından isimleri ekrandan takip eden adaylar duygularını paylaştı. Ekrandan ismini takip eden Ayşegül, sevinci gözyaşlarıyla ifade etti: "4 senedir bekliyorum. Elhamdülillah, çok şükür. Allah herkese nasip etsin. Allah’ım gidip gelmeyi nasip etsin inşallah. Duanın şekli olmaz, hepimizi affetsin ya Rabbim". Ayşegül telefonunda kız kardeşine haberi verirken yakınındaki eşi de, "Gerçekten tarif edilemez bir duygu. Uzun yıllardır bekliyorduk. Umre ziyaretimizi yapmıştık ama hac daha farklı bir duygu. Uzun süre bekleyenlere de Allah nasip etsin" dedi.

Aile yakınlarıyla kuralara katılan Zehra Güler ise, "İnanıyordum, 14 sene oldu. Çok mutluyum. Bu sene çok emindim gideceğimizden. Küçük oğlumla yazılmıştım, kızım 4 yaşında. Eşim kendim kızım gideceğiz. Kızım, annem Kabe’ye gitsin diye dua ediyordu. Buradan çok dua etmişti. Çok mutluyum, inanılmaz mutluyum. 14 sene bayağı oldu, 28 yaşındaydım 40 yaşıma geldim" ifadelerini kullandı ve 4 yaşındaki kızının annesi için ettiği duayı aktardı.

Uzun süredir kura sonucu bekleyenlerden Ali Aydın, duygularını şöyle paylaştı: "Hayırlısı neyse o olsun. Nasip kısmet. 2011’de kuraya girdim, 15-16’ncı senem bu sene. Henüz bakıyorum adımı göremedim. Giden oldu, yakın akrabalarım gitti geldi. Memleketimize, devletimize, herkese dua ediyoruz. Gidemeyenlere de Allah nasip etsin. Her şeyin hayırlısını versin".

Kızıyla birlikte ismini ekranda takip eden Rabia Kırçiçek de, "Bu sene 16’ncı çekilişimiz. İnşallah çıkar diye ümit ediyoruz. Merakla bekliyorum. 3-4 senedir geliyorum, aynı duygularım. Çıkar diye bekliyorum. Çevremden çıktığı oldu. Kızım gitti, yazıldı ve 1 sene sonra çıkmıştı ama ben 16 senedir bekliyorum. Tek temennim bekleyen herkese çıkması" dedi.

Sonuçları Öğrenme ve Seyahat Takvimi

Hacı adayları, sonuçları saat 20.00’den itibaren e-Devlet üzerinden öğrenebilecek. 2026 yılı hacı için Türkiye’den çıkışlar 18 Nisan-22 Mayıs 2026 tarihlerinde, hac dönüşleri ise 31 Mayıs-25 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

AYŞEGÜL HANIM VE EŞİ