2026 Hac Kurası 5 Kasım'da Çekilecek — Bakanlıklararası Kurul Açıklaması

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyesi ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca, 2026 yılı hac kurasının 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da çekileceğini duyurdu.

Kura Tarihi ve Yapılışı

Karaca, kurul üyeleri Nadir Alpaslan ve Şuayıp Birinci ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı'nda yapılan toplantıda alınan kararları paylaştı. Kurulun, Diyanet İşleri Başkanı başkanlığında Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Türkiye Seyahat Acentaları Birliği temsilcilerinden oluştuğu hatırlatıldı.

Karaca, 2025'te kurulun üç kez toplandığını, 23 Ekim'de yapılan dördüncü toplantıda 2026 hazırlıklarının karara bağlandığını belirterek şunları söyledi: "2026 yılı hac kurası 5 Kasım Çarşamba günü saat 10.30'da Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda çekilecektir. Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu üyelerinin katılımıyla noter ve basın huzurunda dijital ortamda gerçekleşecek kurayı vatandaşlarımız da canlı olarak takip edebilecektir."

Kura Katılımcı Sayısı

Karaca, kuraya katılmaya hak kazananların sayısını şu şekilde açıkladı: 1 milyon 615 bin 44'ü kaydını güncelleyen, 184 bin 791'i ilk defa ön kayıt yaptıran olmak üzere toplam 1 milyon 799 bin 835 vatandaşımız 2026 yılı hac kurasına katılmaya hak kazanmıştır.

Vize Uyarısı

Bakanlıklararası Kurul üyesi ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Suudi Arabistan tarafından verilen kotaya dahil olmanın kurayla mümkün olduğunu, hac vizesi dışında ziyaret, seyahat, umre, işçi ve benzeri vizelerle kutsal topraklara gidilmemesi gerektiğini vurguladı. Alpaslan, hac vizesi olmayanların Mekke-i Mükerreme'ye alınmayacağını ve Suudi Arabistan yasalarına aykırı hareket edenlerin çeşitli kanuni yaptırımlarla karşılaşacağını belirtti.

Alpaslan, 2024 ve 2025 yıllarında hac vizesi dışında kutsal topraklara gitmeye çalışanların ve bu işi organize eden yetkisiz şirketlerin tespit edildiğini, Suudi makamlarının aldığı tedbirlerle bu kişilerin hac yapma imkanının bulunmadığını söyledi. 2026 yılında da geçen yıl uygulanan sıkı tedbirlerin devam edeceği ve vatandaşların hac vizesi dışında yöntemlere başvurmaması gerektiği bildirildi.

Sağlık Tedbirleri

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, hacca gidecek adaylar için aşı ve sağlıkla ilgili zorunlulukların bulunduğunu hatırlattı. Suudi Arabistan Hac ve Sağlık Bakanlıklarının talepleri doğrultusunda hangi sağlık kriterlerini taşıyan kişilerin hac vizesi alabileceğinin belirlendiğini aktaran Birinci, sağlık durum belgeleri yeterli olmayanlar için hac vizesinin ön şart olduğunu söyledi.

Birinci, hacı adaylarının verilerine erişim onayı verilmesi koşuluyla bu bilgilerin Hac Bakanlığı tarafından hazırlanan sisteme yükleneceğini, gerekli hazırlıkların tamamlandığını ve adayların herhangi bir sorun yaşamaması için tedbirlerin alındığını ifade etti.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu Üyeleri, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Fatih Mehmet Karaca (ortada), Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan (solda) ve Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci (sağda), Diyanet İşleri Başkanlığı'nda 2026 yılı hac işlemlerine ilişkin alınan kararlarla ilgili açıklamalarda bulundu.