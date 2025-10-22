2026 Hız Cezaları ve Ehliyete El Koyma: Bakan Yerlikaya Tarihi Verdi

Bakan Ali Yerlikaya, TBMM'de görüşülen 36 maddelik teklifin 1 Ocak 2026'da yürürlüğe gireceğini açıkladı; hız ihlallerine yüksek para cezaları ve ehliyete el koyma geliyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2025 12:15
Güncelleme Tarihi: 22.10.2025 12:15
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren yeni ceza düzenlemesi TBMM gündemine geldi. Trafik kazalarını en aza indirmek ve karayollarında güvenliği artırmak amacıyla hazırlanan 36 maddelik kanun teklifi, özellikle hız ihlallerine yönelik rekor düzeyde para cezaları ve ehliyete el koyma yaptırımları içeriyor.

Yürürlük ve Takvim

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TBMM'de görüşülen teklifin takvimini paylaştı. Bakan Yerlikaya, teklifin AK Parti grubu tarafından hazırlandığını belirterek, "Bu kanun 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek" dedi. Düzenlemenin anında yürürlüğe girmemesi gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, uygulama öncesinde toplumla 4–5–6 haftalık bir süreçte daha fazla iletişim kurulacağını ve düzenlemenin içselleştirilmesi için zaman tanınacağını ifade etti.

Eleştirilere yanıt veren Yerlikaya, yüksek para cezalarının devlete gelir kapısı olarak görülmesine ilişkin iddiaları reddetti: "Bizim ciro çekmek gibi bir derdimiz yok. Bizim buradan gelecek paraya da ihtiyacımız yok."

2026'da Uygulanacak Yeni Hız Cezaları

Yeni düzenlemenin en dikkat çeken kısmı hız ihlallerine getirilen kademeli ve artırılmış cezalar oldu. Bakan Yerlikaya'nın açıkladığı listeye göre, düşük hız aşımlarında dahi cezalar önemli ölçüde yükselirken, belirli sınırların üzerinde (46 km/s ve üzeri) ehliyete el koyma süreleri devreye giriyor. 1 Ocak 2026'dan itibaren geçerli olması planlanan hız ihlali cezaları ve ehliyete el koyma süreleri şöyle:

6–10 km/s Hız Aşımı: 2.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

11–15 km/s Hız Aşımı: 4.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

16–20 km/s Hız Aşımı: 6.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

21–25 km/s Hız Aşımı: 8.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

26–35 km/s Hız Aşımı: 12.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

36–45 km/s Hız Aşımı: 15.000 TL (Ehliyete el koyma yok)

46–55 km/s Hız Aşımı: 20.000 TL + 30 gün ehliyete el koyma

56–65 km/s Hız Aşımı: 25.000 TL + 60 gün ehliyete el koyma

66 km/s ve üzeri Hız Aşımı: 30.000 TL + 90 gün ehliyete el koyma

Drift, Konvoy ve Trafik Magandalarına Ağır Yaptırımlar

36 maddelik teklifte hız cezalarının yanı sıra birçok başka düzenleme de yer alıyor. Yasaya göre, drift gibi tehlikeli araç kullanma, trafiği kasten engelleyecek şekilde konvoy oluşturma ve yol verme tartışması nedeniyle araçtan inip saldırgan tavırlar sergileme veya başkalarına saldırma gibi eylemlere de ağır cezai yaptırımlar uygulanacak.

1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girmesi beklenen bu düzenlemelerle Türkiye karayollarında yeni bir dönem başlayacak. Teklifin Meclis'teki yolculuğu ve yasalaşma süreci kamuoyu tarafından yakından takip edilecek.

