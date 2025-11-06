2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren 2026 yılı Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) artışı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre belirlenen yeniden değerleme oranı, 1 Ocak 2026'dan itibaren birçok vergi, harç ve cezada uygulanacak.

2026 Yeniden Değerleme Oranı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından TÜİK verilerine dayanılarak açıklanan 2026 yılı yeniden değerleme oranı %25,49 olarak kesinleşti. Bu oran, geçen yılki %43,93 seviyesinin altında kaldı ve MTV'nin yanı sıra trafik cezaları, pasaport harçları, ehliyet ücretleri ve araç muayene ücretleri gibi kalemleri doğrudan etkileyecek.

2026 MTV Fiyatları: Hangi Araç Sahibi Ne Kadar Ödeyecek?

Yeni tutarlar; aracın yaşı, motor silindir hacmi ve tescil tarihine (özellikle 1 Ocak 2018 öncesi/sonrası) göre değişiklik gösterir. Açıklanan %25,49 artış baz alınarak en yaygın gruplara ilişkin örnek tutarlar şu şekilde:

1300 cc ve Altı (1-3 Yaş Grubu): 2025: 4.834 TL → 2026: 6.066 TL

1301–1600 cc (1-3 Yaş Grubu): 2025: 8.421 TL → 2026: 10.567 TL

Bu rakamlar örnek niteliğindedir; aracınızın yaşı, motor hacmi veya 2018 öncesi/sonrası tescil durumu net ödenecek tutarı değiştirebilir.

Araç Muayene Ücretleri Zammı

Yeniden değerleme oranı araç muayene ücretlerini de güncelledi. %25,49 oranındaki artışla birlikte 2025'te 2.621 TL olan binek otomobil, minibüs ve kamyonet muayene ücreti, 2026'da yaklaşık 3.289 TL seviyesine yükselecek.

2026 MTV Hesaplama ve Ödeme Bilgileri

Kesin ve araç bazlı MTV tutarınızı öğrenmek için Gelir İdaresi Başkanlığı'nın resmi kanallarını kullanmanız gerekir. En doğru sorgulama GİB'in Dijital Vergi Dairesi (digital.gib.gov.tr) portalı veya GİB Mobil uygulaması üzerinden "MTV Hesaplama" bölümünde, araç plakası ve T.C. kimlik numarası ile yapılır.

Ödemeler, GİB platformları, e-Devlet kapısı veya GİB ile anlaşmalı bankaların mobil uygulamaları ve internet şubeleri aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

Ödeme takvimi: MTV ödemeleri 2026'da da iki eşit taksit halinde olacaktır. İlk taksit Ocak 2026 ayı sonuna kadar, ikinci taksit Temmuz 2026 ayı sonuna kadar yatırılmalıdır.

Detaylı ve kişiye özel tutarlar için GİB'in resmi sorgulama araçlarını kullanmanız önerilir.