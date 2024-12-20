2050'de Avrupa'da 65 Yaş Üstü Nüfusun En Yüksek Olacağı Ülkeler Belli Oldu

2050'de Avrupa'nın Yaşlı Nüfus Haritası

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 2050 yılında 65 yaş üstü nüfus oranının en yüksek olacağı ülkelerin İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan olduğu belirtildi.

OECD Raporuna Göre Gelişmeler

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) tarafından yayımlanan raporda, 2050 yılına kadar 65 yaş üstü bireylerin genel nüfusa oranının en fazla olacağı ülkeler arasında İtalya, Portekiz, İspanya ve Yunanistan yer alıyor.

Yaşlı nüfusun oranının en düşük olacağı AB ülkeleri ise Lüksemburg, Malta ve İsveç olarak tahmin ediliyor.

Artan Yaşam Süresi ve Demografik Değişim

Tıp alanındaki gelişmeler sayesinde ortalama yaşam süresinin artması sonucunda AB genelinde 2000 yılı sonrası 65 yaş üstü nüfus oranında kayda değer bir artış gözlemleniyor. Rapor, AB genelinde 65 yaş üstü nüfusun toplam nüfusa oranının 2000 yılında yüzde 16 iken, 2023'te yüzde 29'a yükseldiğini vurguluyor.