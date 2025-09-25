2050'de kanser uyarısı: Vakalar 30 milyonu, ölümler 18 milyonu aşabilir

Araştırma: 2050'de kanser yükü hızla artacak

Uluslararası bir araştırmacı ağının hazırladığı çalışmaya göre, 2050'ye gelindiğinde dünya genelinde kanser hasta sayısının önemli ölçüde artacağı öngörülüyor. Çalışma, Küresel Hastalık Yükü (GBD) programı kapsamında hazırlanıp The Lancet'te yayımlandı.

2023 verileri ve kısa değerlendirme

Çalışmada, 2023'te dünyada 18,5 milyon kanser vakası ve 10,4 milyon kanser kaynaklı ölüm kaydedildiği belirtildi. 2023'te en sık görülen kanser 2,3 milyon teşhisle meme kanseri olurken, akciğer ve kolon kanseri onu takip etti. En ölümcül kanser ise 2 milyonu aşan sayıyla akciğer kanseri; ardından kolon ve mide kanseri geliyor.

2050 projeksiyonları

Çalışmanın 2050 projeksiyonlarına göre, kanser vaka sayısı en az 22,9 milyon, en fazla 38,9 milyon, ortalama ise 30,5 milyon olacak. Kanserden ölümler ise 15,6 milyon ile 21,5 milyon arasında, ortalama 18,6 milyon olarak tahmin ediliyor.

Gelir düzeyi farklılıklarına dikkat çekilen çalışmada, düşük ve orta gelirli ülkelerde kanser hastalarının ölüm oranının yaklaşık %90 olacağı; yüksek gelirli ülkelerde ise bu oranın yaklaşık %42 civarında kalacağı tahmin edildi.

Risk faktörleri ve yaş grupları

Araştırmacılar, kansere yakalanma oranındaki artışı etkileyen 44 risk faktörünü belirleyip bunları üç ana başlıkta topladı: mesleki ve çevresel, metabolik ve davranışsal risk faktörleri. Bu kapsamda hava kirliliği, radyasyon, iş ortamından kaynaklanan riskler, obezite, yüksek kolesterol, yüksek tansiyon, sigara, alkol kullanımı ve sağlıksız beslenme gibi etkenler sayıldı.

Çalışmada, davranışsal risk faktörlerinin kanser artışında en büyük etkiyi yaptığı; özellikle sigaranın 16 farklı kanser türüne, alkolün 10 kanser türüne ve beslenme alışkanlıklarının 6 kanser türüne sebep olabildiği vurgulandı.

Yaş dağılımına ilişkin tahminlerde ise çocuk ve ergenlerde 2023'e benzer oranların süreceği; 40-69 yaş arasında vakaların artacağı ve 70 yaş ve üzeri grupta kanserden ölümlerin yükseleceği öngörüldü.

2050'de öne çıkacak kanser türleri ve önlemler

2050 projeksiyonlarında en çok görülecek kanserler olarak meme kanseri ve akciğer kanseri öne çıkarken; en çok ölüme neden olan türlerin akciğer ve kolon kanseri olması bekleniyor.

Çalışma, riskin azaltılmasında şu önlemlerin önemine işaret ediyor: kötü ve sağlıksız alışkanlıkların değiştirilmesi, çevresel ve mesleki faktörlerden kaçınılması, erken teşhis, sağlık sistemlerinin güçlendirilmesi, tedaviye erişimde eşitsizliğin giderilmesi ve kanser taramalarının artırılması.