21 Ağustos 2024 Gündemi

GÜNDEM ÖZETİ / 21 AĞUSTOS 2024
Kuruluş: Anadolu Ajansı
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
EKONOMİ & FİNANS
- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Çınar Boru Asitleme Fabrikası'nın açılışına katılacak, Zonguldak Valiliği'ni ziyaret edecek, Ticaret ve Sanayi Odası yönetimiyle toplanacak. (Zonguldak/10.00/12.15/15.30)
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Tatvan Çevre Yolu şantiyesine giderek basın toplantısı yapacak, valiliği ziyaret edecek ve il koordinasyon toplantısına katılacak. Ardından belediye başkanlığı ve AK Parti il başkanlığına ziyaret gerçekleştirecek. (Bitlis/12.15/14.30/16.00/16.30)
- TÜİK, Temmuz ayına dair motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
- İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail-Lübnan sınırındaki gerginlik izleniyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)
- Çin Başbakanı Li Çiang, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ile 29. Rusya-Çin Hükümet Başkanları Toplantısı'na katılacak. (Moskova)
GÜNCEL
- Piyade Uzman Çavuş Muhammed Emin Önk, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yaralanıp tedavi sırasında şehit düştü; cenazesi, öğle namazının ardından Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde defnedilecek. (Ankara/12.59)
SPOR
- Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre'nin Young Boys takımına konuk olacak. (Bern/22.00)
- Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Feriye Lokantası'nda düzenleyeceği basın toplantısında 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı değerlendirecek. (İstanbul/10.00)
- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi yeni sezon fikstür çekimi Basketbol Gelişim Merkezi'nde yapılacak. (İstanbul/11.00)
- Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki Lugano maçı öncesi basın toplantısı düzenleyecek. (Thun/20.00)
- RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi play-off turundaki St. Patrick's Athletic maçı öncesi basın toplantısı yapacak. (Dublin/20.30/21.00)
- Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, UEFA Konferans Ligi'ndeki St. Gallen maçı öncesi basın toplantısı gerçekleştirecek. (St. Gallen/19.30/20.00)
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