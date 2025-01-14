21. Akbank Kısa Film Festivali 17-27 Mart'ta Sinemaseverlerle Buluşuyor

21. Akbank Kısa Film Festivali Başlıyor

Akbank Kısa Film Festivali, 17-27 Mart tarihlerinde sinemaseverlerle buluşacak. 2004 yılında, kısa filmleri geniş bir kitleyle buluşturmak, yeni sinemacıları desteklemek ve sektöre özgün bakış açıları kazandırmak amacıyla başlatılan festival, bu yıl 21. kez gerçekleştiriliyor.

Gösterim Yerleri ve Etkinlikler

Festival gösterimleri, Akbank Sanat ve Kadıköy Sineması'nda yapılacak. Bu yıl, ulusal ve uluslararası birçok kısa filmin izleyiciyle buluşacağı etkinlik kapsamında atölye, söyleşi ve masterclass etkinlikleri de düzenlenecek.

Geniş Bir Film Seçkisi

Festivalde sunulacak kategoriler arasında Festival Kısaları, Dünyadan Kısalar, Belgesel Sinema, Perspektif, Özel Gösterim ve Genç Bakışlar yer alıyor.

Yarışma Kategorileri ve Jüriler

Bu yıl, üç ana kategoriden oluşan yarışma bölümü için 73 ülkeden 2 bin 346 kısa film başvurusu yapıldı. Kategoriler ise şöyle:

Ulusal ve Uluslararası Yarışma

Forum-Senaryo Yarışması

Genç Bakışlar

Ulusal Yarışma jürisinde oyuncu Dolunay Soysert, yazar Hakan Bıçakçı, oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen Ferit Karahan ve Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı bulunuyor. Forum-Senaryo Yarışması jürisi ise yönetmen Vuslat Saraçoğlu, oyuncu Erdem Şenocak ve senarist Erdi Işık'tan oluşmakta.

Genç Bakışlar Bölümü

Yirmi yaş ve altı gençlerin kısa filme olan ilgilerinin artırılması ve bu alandaki üretimlerin teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen Genç Bakışlar bölümünün jürisi, oyuncu Alina Boz, yapımcı İpek Erden ve oyuncu, yönetmen Haki Biçici'den oluşuyor.