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21 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Uluslararası Görüşmelere

21 Aralık'ta Türkiye'de siyasi ve ekonomik önemli gelişmeler yaşanıyor. TBMM Başkanı Kurtulmuş, Makedonya'da temaslarda bulunacak.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 00:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 00:00
21 Aralık 2024 Gündem Özeti: TBMM'den Uluslararası Görüşmelere

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Aralık 2024

ANADOLU AJANSI
Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Uluslararası Görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile görüşerek ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Başbakan Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile bir araya gelecek. Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü vesilesiyle düzenlenen programa da katılacak.

CHP Genel Başkanı'nın Toplantıları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Prezidyum Toplantısı ve Konsey Toplantısı'na katılacak; USFP Birinci Sekreteri Driss Lachgar ile görüşecek. (Rabat)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak ve Burdur Valiliği ile Isparta Valiliği'ni ziyaret edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da kentsel dönüşüm projeleri kapsamındaki kura çekimi ve temel atma törenlerine katılacak.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de AK Parti 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti Osmaniye İl Kongresi'ne katılacak. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da AK Parti Kastamonu 8. Olağan İl Kongresi'ne iştirak edecek.

Dünya ve Diplomasi

Suriye'de Baas rejimi'nin iktidarının devrilmesi ve geçici yönetimin kurulmasının ardından ülkedeki gelişmeler takip ediliyor. Ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına ilişkin gelişmeler de izleniyor.

Spor Gündemi

Trendyol Süper Lig'in 17. haftası, Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor maçlarıyla devam ediyor.

Trendyol 1. Lig ve Nesine 3. Lig'de de çeşitli karşılaşmalar gerçekleşecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde heyecan dozu yüksek maçlar bekleniyor.

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