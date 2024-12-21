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21 Aralık 2024 Gündemi: Politika ve Spor Etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet yetkilileri ile uluslararası görüşmeler, spor karşılaşmaları gündemde.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 09:00
21 Aralık 2024 Gündemi: Politika ve Spor Etkinlikleri

21 Aralık 2024 Gündemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Menteşe Spor Salonu'nda düzenlenecek 8. Olağan İl Kongresi'ne katılacak. Ayrıca, Grand Yazıcı Clup Turban Otel'de STK Temsilcileriyle Buluşma programında yer alacak. (Muğla/13.30/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

TBMM ve Uluslararası Görüşmeler

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi ile bir görüşme gerçekleştirecek ve ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca, Başbakan Hristijan Mickoski ve Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova ile de bir araya gelecek. Kurtulmuş, 21 Aralık Türkçe Eğitim Günü etkinliğine de katılacak. (Kuzey Makedonya) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Parti Kongreleri ve Bakanların Katılımı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal toplantılarına katılırken, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve diğer bakanlar çeşitli illerde AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongreleri'ne iştirak edecekler. (Zonguldak/12.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Burdur ve Isparta'daki ziyaretlerinin ardından kongreye katılacak. (Burdur/12.00/15.00/Isparta/17.00/17.20) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili etkinliklere katılacak. (İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Dünya Gündemi

Suriye'deki Baas rejimi ve ülkedeki gelişmelere ilişkin takipler devam ederken, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarla ilgili gelişmeler de yakından izleniyor. (Şam/Halep, Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor Etkinlikleri

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Net Global Sivasspor-Reeder Samsunspor ve Beşiktaş-Corendon Alanyaspor karşılaşmaları öne çıkıyor. (Sivas/16.00/İstanbul/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Trendyol 1. Lig'de ise; Erzurumspor FK-Sakaryaspor, Alagöz Holding Iğdır FK-Yeni Malatyaspor gibi birçok maç gerçekleştirilecek. (Erzurum/Iğdır/13.30/Manisa/16.00/İstanbul/19.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve Hentbol liglerinde de heyecan dolu karşılaşmalar bekleniyor. (Yalova/15.30/İstanbul/18.00/20.30)

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