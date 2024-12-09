21. Devlet Fotoğraf Yarışması Sonuçları Açıklandı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 21. Devlet Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları merakla bekleniyordu ve nihayet belli oldu. Bakanlıktan gelen açıklamaya göre, 3 ayrı kategoride gerçekleştirilen yarışmaya toplamda 563 katılımcı katıldı ve 1338 fotoğraf değerlendirildi.

Yarışmanın seçici kurulunca özgünlükleri, teknik kalitesi, görsel etki ve tematik uyumları bakımından 35 fotoğraf, ödüle layık görüldü. “İnsan ve Yaşam” kategorisinde 3, “Tabiat ve Doğal Hayat” kategorisinde 2 ve “Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler” kategorisinde 3 başarı ödülü sahiplerini buldu.

Ödüle layık görülen eserlerden “İnsan ve Yaşam” kategorisinde 9, “Tabiat ve Doğal Hayat” kategorisinde 8, “Tarihi Mekanlar ve Mimari Eserler” kategorisinde ise 10 fotoğraf sergilenecek.

Bu yıl, ödül alan katılımcılara toplam 225 bin lira para ödülü takdim edileceği belirtildi.

Yarışmanın seçici kurulunda Prof. Dr. Emre İkizler, Dilek Yurdakul, Reha Bilir, Doç. Dr. Savaş Onur Şen ve Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı yer aldı.

Yarışma sonuçlarına ulaşmak için buraya tıklayın.