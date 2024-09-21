21 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 21 Eylül 2024

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / Tarih: 6 Nisan 1920

EKONOMİ VE FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Karaman'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, AK Parti İl Başkanlığı ve tarım ürünleri üretim tesisini ziyaret edecek. Ayrıca, elma hasadına katılacak, Ayrancı Divle köyü ve Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kırsal Kalkınma Yatırımları Desteklemeleri çerçevesinde tohum eleme ve paketleme tesisini de ziyaret edecek. (10.30-15.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bursa'da İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak. Ayrıca, Bursa Hızlı Tren Şantiyesi’nde incelemelerde bulunacak, Teknosab Kavşağı'nda durum değerlendirmesi yapacak ve Valilik ziyaretinde bulunacak. (11.00-17.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi ve Lübnan'a yönelik saldırılarının arkasında gelişmeler yakından takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak. (Konya/17.00, İstanbul/20.00)

2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında ise Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor ve MKE Ankaragücü-Sakaryaspor müsabakaları gerçekleşecek. (İstanbul/16.00, Diyarbakır/16.00, Ankara/16.00)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. haftaya geçilecek ve toplamda 6 müsabaka oynanacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta için 4 karşılaşma başlayacak.

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarına Antalya'da 1. ve 3. turnuva finalleri ile devam edilecek. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın finalinde Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak. (21.30)

6- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley'de grup maçlarına Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker karşılaşmaları ile devam edilecek. (Bursa/14.00, İzmir/19.00)

7- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arkas Spor, Yunanistan'da Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımı ile karşılaşacak. (Selanik/17.00)

8- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. turunda Spor Toto, Hırvatistan'nın RK Porec ekibi ile karşılaşırken, Köyceğiz Belediyespor ise Bosna Hersek'in RK Leotar takımı ile rövanş yapacak. (Porec/19.00, Trebinje/21.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig’in 4. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçı ile başlayacak. (Trabzon/15.00)

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