21 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM / 21 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ayrancı Divle Köyü ve Organize Sanayi Bölgesi'nde tarım yatırımlarını desteklemek amacıyla tohum eleme ve paketleme tesislerine ziyarette bulunacak. Ayrıca, ilçedeki elma hasadına katılması bekleniyor.

(Karaman/10.30-15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İznik Çevre Yolu Açılış Töreni'ne katılacak, ardından Bursa Hızlı Tren Şantiyesi'nde incelemelerde bulunacak ve Valilik'i ziyaret edecektir.

(Bursa/11.00-17.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne ve Lübnan'a yönelik saldırıları sonrası bölgedeki gelişmeler dikkatle takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs/Beyrut) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor-Net Global Sivasspor ve Fenerbahçe-Galatasaray karşılaşmaları oynanacak.

(Konya/17.00/İstanbul/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 6. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor-Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler-Boluspor ve MKE Ankaragücü-Sakaryaspor maçları yapılacak.

(İstanbul/16.00/Diyarbakır/Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 2. Lig gruplarında 4. hafta 6 müsabakayla başlayacak.

4- Nesine 3. Lig gruplarında 3. hafta 4 maçla oynanacak.

5- Basketbol Şampiyonlar Ligi ön eleme turnuvalarına Antalya'da devam edilecek. Aliağa Petkimspor, 3. turnuvanın finalinde Yunan temsilcisi PAOK ile karşılaşacak.

(Antalya/21.30) (Fotoğraflı)

6- Kadınlar AXA Sigorta Kupa Voley grup mücadelesinde Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin, Aras Kargo-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Nilüfer Belediyesi Eker maçları yapılacak.

(Bursa/14.00/16.30/İzmir/19.00) (Fotoğraflı)

7- Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nda Türkiye'yi temsil eden Arkas Spor, Sırbistan'ın Radnicki Kragujevac takımıyla karşılaşacak.

(Selanik/17.00)

8- Hentbol Erkekler Avrupa Kupası 1. tur ilk maçında Spor Toto Hırvatistan'ın RK Porec takımına konuk olacak, Köyceğiz Belediyespor ise RK Leotar ile karşılaşacak.

(Porec/19.00/Trebinje/21.00)

9- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftası, Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş maçıyla başlayacak.

(Trabzon/15.00) (Fotoğraflı)

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