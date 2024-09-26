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21 Eylül 2024 Gündem Özeti

Bugün TBMM Başkanı'ndan bakan açıklamalarına birçok önemli gelişme yaşanacak.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 09:00
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 09:00
21 Eylül 2024 Gündem Özeti

Türkiye Gündeminde Öne Çıkan Başlıklar

26 Eylül 2024 tarihinde önemli siyasi ve ekonomik gelişmeler yaşanacak. İşte detaylar:

TBMM Başkanı ile Uluslararası Görüşmeler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, St. Petersburg Yasama Meclisi Başkanı Aleksander Belsky ile bir araya gelecek.

Bakanların İncelemeleri

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'da bulunan Gülderen Mahallesi'ndeki toplu konut alanında inceleme gerçekleştirecek ve basın açıklaması yapacak. (Hatay/14.00)

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın Programı

Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul AirShow 2024 için açılış törenine katılacak. Ayrıca Bingöl'de taziye ziyaretleri, esnaf ve STK temsilcileriyle buluşmalar yapacak. (İstanbul/10.00, Bingöl/14.00-19.00)

Piyasa Verileri Açıklanacak

  • Türkiye İstatistik Kurumu, yükseköğretim beyin göçü istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)
  • Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve haftalık istatistikleri duyuracak. (Ankara/14.00)
  • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak. (Ankara/14.00)

Dış Politika Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'deki Birleşmiş Milletler 79. Genel Kurulu toplantısına katılmaya devam edecek. Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırılarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

Kültür ve Sanat Etkinlikleri

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye İş Bankası'nın 100. yılı kapsamında "Atatürk Vizyonuyla Gelecek Yüzyıla Bakış" konferansının açılışında yer alacak. (İstanbul/10.00)

Spor Dünyasından Haberler

  • Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi ilk maçında Belçika'nın Union SG takımını ağırlayacak. (İstanbul/19.45)
  • Beşiktaş, Ajax ile deplasmanda karşılaşacak. (Amsterdam/22.00)
  • Erkekler Hentbol Süper Ligi'nde Spor Toto-Rize Belediyespor maçı oynanacak. (Ankara/18.00)
  • Türkiye Bisiklet Federasyonu Mali Genel Kurulu yapılacak. (Ankara/11.00)

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