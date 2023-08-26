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21 ile kavurucu sıcaklar yeniden geliyor

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21 ile kavurucu sıcaklar yeniden geliyor
MGM tarafından uyarılar gelmeye başladı. 21 il için yüksek sıcaklıkların geleceği belirtilirken en yüksek sıcaklığın 35 derece ve üzerine çıkacağının altı çizildi. İşte o iller...

Ülkemizde yüksek sıcaklıklar etkisini gösterirken sıcak havalar bazı illerde fazlasıyla kendisini gösterdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan değerlendirmelere göre yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde 21 ilde etkili sıcakların olacağının altı çizildi.

21 il uyarı

Güneş ışıklarının dik açıyla gelmesiyle saat 11.00 ve 16.00 aralığında vatandaşların güneş çarpmasına karşı tedbir alması gerektiğine vurgu yapıldı. Sıcak hava dalgalarından ötürü yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzerine vatandaşların bu saatler aralığında dışarıda olmaması gerektiği belirtildi.

HAVA SICAKLIKLARI

Manisa: 38

İzmir: 36

Aydın: 39

Denizli: 39

Muğla: 37

Burdur: 37

Isparta: 36

Adana: 36

Osmaniye: 36

Kahramanmaraş: 40

Kilis: 39

Gaziantep: 38

Adıyaman: 39

Şanlıurfa: 38

Mardin: 36

Şırnak: 36

Siirt: 38

Batman: 40

Diyarbakır: 38

Elazığ: 35

Tunceli: 35

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