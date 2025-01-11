21. 'İyilik Treni' Afganistan'a Ulaştı: 730 Ton İnsani Yardım Taşındı

AFAD koordinasyonunda 21'inci 'İyilik Treni', Afganistan'a 730 ton insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:37
21. 'İyilik Treni' Afganistan'a Ulaştı: 730 Ton İnsani Yardım Taşındı

21. 'İyilik Treni' Afganistan'a Ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, insani yardım malzemeleri taşıyan 21'inci 'İyilik Treni', Afganistan'a ulaşarak büyük bir destek sağladı.

'İyilik Treni' Karşılandı

Trenin gelişinde Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan, Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can ve Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver ile birçok Türk ve Afgan yetkili hazır bulundu.

Yardım Malzemeleri Neler?

'İyilik Treni' ile Afganistan'a getirilen insani yardım malzemeleri arasında 4 bin çadır, 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi gibi önemli ihtiyaçlar yer alıyor. Toplamda yaklaşık 730 ton yardım, ülke genelindeki muhtaç ailelere ulaştırılmak üzere hazırlık yapılıyor.

İhtiyaç Malzemeleri Dağıtılacak

Ayrıca, Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'nin açıklamasına göre, ilaç ve gıda gibi temel insani yardım malzemelerinin yanı sıra, akşamları soğuyacak kış mevsiminde Afgan halkının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla malzemelerin 34 vilayette dağıtılacağı belirtildi.

Türkiye'nin Destek Mesajı

Açıklamada, "Türk halkının kardeş Afgan halkına desteğinin simgesi olan İyilik Treni seferleriyle, Türkiye ihtiyaç duyduğunda her zaman Afganistan'ın yanında olmaya devam edecek." ifadesi yer aldı.

Yardım Tarihçesi

AFAD koordinasyonunda gönderilen tren, 20 Aralık tarihinde Ankara'dan yola çıkmıştı. Türkiye'den Afganistan'a bugüne kadar gönderilen 21 'İyilik Treni' ile dolaylı insani yardım miktarının 10 bin tona yaklaştığı belirtildi. Daha önce gönderilen trenlerle gelen yardımlar, on binlerce muhtaç Afgan aileye ulaştırılmıştı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı. "İyilik Treni"ni Herat vilayetinde, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan (ortada), Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (sağ 5), Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver (sol 5) ile çok sayıda Türk ve Afgan yetkili karşıladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 21'inci "İyilik Treni" Afganistan'a ulaştı. "İyilik Treni"ni Herat vilayetinde, Türkiye'nin Herat Başkonsolosu Sinan İlhan (ortada), Türk Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Şükrü Can (sağ 5), Afgan Kızılayı Başkan Vekili Şahabettin Dilaver (sol 5) ile çok sayıda Türk ve Afgan yetkili karşıladı.

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