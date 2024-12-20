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21. İyilik Treni, Afganistan'a Yardım Seferberliğiyle Hareket Etti

AFAD koordinasyonunda, 21. İyilik Treni Afganistan'a insani yardım malzemeleri taşıyarak yola çıktı.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 17:33
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 17:59
21. İyilik Treni, Afganistan'a Yardım Seferberliğiyle Hareket Etti

İyilik Treni, Afganistan’a Yola Çıktı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından koordine edilen 21'inci "İyilik Treni", insani yardım malzemeleriyle dolu bir şekilde Afganistan'a hareket etti. Ankara Garı'ndan uğurlanan tren, AFAD, Türk Kızılay ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla gönderildi.

Gönderilen Yardım Malzemeleri

Trende toplamda yaklaşık 730 ton insani yardım malzemesi yer alıyor. Bu kapsamda 4 bin çadır, 43 bin battaniye, 5 bin aile mutfak seti, 10 bin gıda kolisi ve çeşitli hijyen, barınma ve giyim malzemeleri bulunuyor.

Uğurlama Töreninde Mesajlar

Uğurlama programında konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, "Devletimizin, Kızılayımızın ve AFAD’ımızın yardımları Afgan halkına devam edecek" ifadelerini kullandı. Karaloğlu, Afganistan'daki ağır kış koşullarına dikkat çekerek, "Komşusu açken tok yatan bizden değildir" dedi.

Yardım Seferberliği ve Dayanışma

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar da yardım seferberliği çerçevesinde 21. İyilik Treni'nin yaşanan zorluklara karşı umut ve sevgi taşıdığını vurguladı. Ünüvar, bu yardımların yalnızca gıda ve ilaç değil, aynı zamanda insanlığın ortak vicdanını ve kardeşlik anlayışını da beraberinde getirdiğini belirtti.

Yapılan dualar ve konuşmaların ardından protokol üyeleri, yardımları taşıyan treni uğurladı. Bu anlamlı yardım seferberliği, Türkiye'nin uluslararası dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 21'inci "İyilik Treni", Afganistan'a uğurlandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda insani yardım malzemelerini taşıyan 21'inci "İyilik Treni", Afganistan'a uğurlandı.

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