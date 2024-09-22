21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali Devam Ediyor

21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali

Konya, bu yıl 21.'si düzenlenen Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Festivalin ikinci gününde, 'Balkan İlahileri' temalı bir konser düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Katkılarıyla

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen Kültür Yolu Festivalleri kapsamındaki etkinliklerden bir tanesi. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla gerçekleştirilen bu yılki festival, sanatseverleri bir araya getirmeye devam ediyor.

Sanatçılar ve Programlar

Festivalin ikinci gününde, Selçuklu Kongre Merkezi'nde ünlü sanatçılar Mesut Kurtis, Hafız Burhan Şaban, Prof. Dr. Ubeydullah Sezikli ve Prof. Dr. Abas Jahjai sahne aldı. Bunlarla birlikte, festivalin Mevlana Meydanı'nda sanatçı Ömer Faruk Belviranlı tarafından verilen 'Aşk ile' konseri büyük ilgi topladı.

Atölye ve Söyleşiler

Taşbina Kültür ve Sanat Merkezi'nde ise tasavvuf müziği ile Türk ve Osmanlı musikisine ilişkin çeşitli söyleşiler yapıldı.

Gelecek Etkinlikler

Festival, 30 Eylül'e kadar sürecek. Yarının programında Selçuklu Kongre Merkezi'nde saat 20:30'da İspanyol müzik grubu Al Fırdaus Ensemble sahne alacak.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.

Konya'da düzenlenen 21. Uluslararası Konya Mistik Müzik Festivali ikinci gününde "Balkan İlahileri" konseri ile devam etti.